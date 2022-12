Boric y fallida nominación del fiscal nacional: "No es una derrota del Gobierno ni un división de la coalición"

En el día después de la fallida ratificación de José Morales como fiscal nacional, un hecho inédito en el Senado, el Presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas, tanto hacia las gestiones del Gobierno como por el desorden de sus coaliciones.

En primer lugar, y después de que algunos parlamentarios de oposición pidieran la renuncia de la titular de Justicia, el Mandatario entregó "todo mi respaldo a la ministra Marcela Ríos; creo que está cumpliendo un rol importante, y que se realizaron todas las conversas que eran necesarias".

Dijo entregar "el mismo respaldo hacia la ministra (de la Segpres) Ana Lya Uriarte, y por lo tanto, por parte mía no hay cuestionamientos hacia el desempeño de ambas".

"Me parece que hay que desdramatizar esto, en el sentido de que las instituciones han funcionado. No considero esto una derrota del Gobierno ni una división de la coalición; me parece que es parte del funcionamiento normal de las instituciones", reflexionó.

No obstante, dado que los socialistas Fidel Espinoza y Gastón Saavedra se abstuvieron -votos claves, pues sólo faltaron dos apoyos para la confirmación-, y que Alfonso de Urresti no estuvo presente en la Sala, José Miguel Insulza renunció a la jefatura de ese comité.

"El daño está hecho, a mi juicio, porque muestra una coalición de Gobierno poco afiatada, en que algunos partidos que generalmente habíamos dado el ejemplo de seguir la línea que nos planteaba el Presidente de la República, esta vez se negaron a hacerlo", reprochó el exministro.

Insulza confirmó que su renuncia "tiene todo que ver con esto (...) si no hay disposición a coordinarse y cada uno hace lo que quiera, mejor no lo hacemos juntos. ¿Qué sentido tiene que yo vaya a reuniones y converse, si cada uno va a hacer lo que quiera? Yo también quiero ser uno de los que haga lo que quiera".

SUPREMA DEBERÁ SUMAR DOS NOMBRES A LA QUINA

El proceso debe reanudarse en la Corte Suprema, que al parecer deberá sumar dos candidatos a la quina en lugar de uno, después de que Rodrigo Ríos bajara formalmente su candidatura al cargo de fiscal nacional este jueves.

La situación no está clara por ahora, ya que la ley del Ministerio Público no establece un mecanismo para las renuncias, por lo que el Pleno del máximo tribunal tendrá que tomar una decisión en ese sentido, antes de iniciar un plazo de 10 días para completar a los finalistas.

🔴La Corte Suprema confirmó que el abogado Rodrigo Ríos bajó formalmente su candidatura para el cargo de Fiscal Nacional. Ahora el pleno debería sumar dos nombre nuevos a la quina que se envía al presidente. @Cooperativa — Camila López González (@g_pelusa) December 1, 2022

Previo a la salida formal de Ríos, la vocera de la Suprema, Ángela Vivanco, explicó que "cada ministro va a votar por el candidato que considere más adecuado; no hay límite en cuanto a que hay que votar por unos que tuvieron una votación A o B con anterioridad, y desde ese punto de vista, siempre que se ha tenido que completar una quina se ha hecho con total libertad desde el punto de vista de la votación".

Es decir, se prevé que los ministros escogerán entre los 12 candidatos restantes independiente de la votación que hayan recibido en una primera instancia.

Vivanco además indicó que no han habido más renuncias dentro de la quina actual, incluido aquel candidato "sobre el cual hubo comentarios hace algunos días", aludiendo al abogado Ángel Valencia, cuestionado por -entre otros- la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, porque defendió judicialmente a un exjuez imputado por acoso sexual.