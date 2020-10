Carabinero sorprendido en cercanía a casa de fiscal Chong se querella por control de la PDI

El carabinero Freddy Vergara, que la semana pasada fue sorprendido en las inmediaciones de la casa de la fiscal Ximena Chong -quien investiga el caso del adolescente empujado al Río Mapocho por un funcionario de Fuerzas Especiales-, se querelló por el control que le realizó la Policía de Investigaciones en esa oportunidad.

La persecutora cuenta con protección de la PDI en su hogar, hasta donde la noche del martes de esa semana llegaron dos sujetos a dejarle una carta mediante la cual amenazaron contra su integridad sicológica y física, debido a que -dice la misiva- funcionarios "corruptos" como ella "no tienen cabida en nuestra nación", por lo que -advierten- tomarán las "medidas necesarias, sean cuales sean, para defender nuestro país".

Luego, la mañana siguiente, cuando ya se había instalado personal de la PDI de punto fijo en el lugar, un sujeto en moto dio varias vueltas por la casa de Chong, quien tras ser controlado reveló ser un teniente coronel Freddy Vergara; ambos hechos, que son investigados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, no han sido vinculados.

Luego de que se revelara ese suceso, mediante un video difundido por la institución el carabinero negó haber tenido cualquier intención de amedrentar a la fiscal, como fue interpretada por muchos la situación, y señaló que pasó por ahí porque iba a un taller mecánico. Esto, pese a que la grabación de su cámara muestra que, cuando era controlado por la PDI, dijo que circuló por el sector porque algo le había "llamado la atención" en el trayecto.

De acuerdo con La Tercera, pocas horas después de ello, en redes sociales circularon fotografías del control al oficial, lo que motivó un reclamo del Alto Mando de Carabineros al gobierno, y Vergara, por su cuenta, presentó una denuncia ante el OS-9 por la filtración.

A una semana del episodio, el teniente coronel decidió judicializar el caso este viernes, con la presentación de una querella en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acusando haber sido víctima de "abuso contra particulares", "violación de secreto" e infracción a la Ley de Seguridad Informática.

EL RELATO DE LA QUERELLA

En el texto ingresado, Vergara relata que "el miércoles 7 de octubre de 2020, a las 7:15 horas de la mañana aproximádamente, en circunstancias que me dirigía a mi trabajo, ubicado en Avenida Vivaceta N° 2700, comuna de Independencia, en el Departamento de Transportes de Carabineros, circulaba en mi motocicleta particular por avenida José Domingo Cañas, en dirección poniente".

En ese trayecto viró "a la derecha en avenida Seminario, llegando próximo a la Avenida Bilbao, intentando devolverme a un taller de motos que se ubica en calle Tegualda con calle Colo Colo, donde debía retirar el foco delantero de mi motocicleta que estaba en reparación, por lo cual y tomando en cuenta el sentido de la calle que ingresé, de la cual desconozco el nombre, no pude doblar hacia la izquierda, tomando la decisión de volver hacia Avenida Seminario, continuando mi trayecto en dirección a mi trabajo".

"Y al llegar nuevamente a la intersección de Avenida Bilbao, me detuve por la luz roja del semáforo, acercándose por el costado derecho una persona de infantería que señala pertenecer a la Policía de Investigaciones, quien me indicó que me identificara, por lo cual le solicité estacionar la motocicleta para no interrumpir el tránsito, situación que realicé", agrega.

Afirma que entregó su cédula de identidad y el detective comenzó a consultarle "por qué estaba en ese lugar, y por qué había realizado esa ruta, continuando con preguntas relativas a mi ocupación, por lo cual le manifesté que era funcionario público y, específicamente, teniente coronel de Carabineros de Chile, exhibiendo mi Tarjeta de Identificación Profesional (Tipcar), la cual me arrebató de la mano y le manifesté que me la debía entregar, respondiendo que le iba a tomar una fotografía y se fue hacia el vehículo en el cual se movilizaba, entregándole mi Tipcar a otro funcionario de la PDI que estaba al interior del vehículo en el que se movilizaban".

"Regresó enseguida y me devolvió la Tipcar al momento que también fotografiaba mi motocicleta, no manifestándome ninguna imputación, salvo que daría cuenta, no especificando a quién ni de qué daría cuenta, manifestando además, que se encontraba en cumplimiento de una medida de protección y que les llamó la atención cuando realicé el viraje y retorné a la misma calle, para permitirme retirarme del lugar, continuando el recorrido hasta mi trabajo", complementa.

PIDE DECLARAR COMO VÍCTIMA Y ACUSA QUE PDI NO LE INFORMÓ LA MEDIDA DE PROTECCIÓN

En el documento -al que accedió La Tercera- segura que "el funcionario de la PDI no se identificó, ya que sobre su chaqueta corporativa portaba otra chaqueta que cubría su nombre", y que acusa que, cuando se percató "que existían publicaciones en la prensa y diferentes redes sociales con similares relatos a lo que me había sucedido en horas de la mañana, llamó mi atención, ya que en ningún momento el personal de la PDI me manifestó en detalle qué hacían ellos en ese lugar y por qué razón me habían fiscalizado".

Además, consideró "de suma gravedad que mis datos personales hayan sido publicados después del control, siendo ellos los únicos quienes tuvieron registro de mi identidad y fotografían mi cedula de identidad y Tarjeta de identificación Profesional (Tipcar)", y señaló haber visto "muchas publicaciones donde se exhibían fotografías de mi persona de uniforme y de civil, obtenidas de mis redes sociales, con mi nombre completo, que incluían amenazas en mi contra, por lo cual me vi obligado a cerrarlas para evitar que continuaran obteniendo mis antecedentes y poner en riesgo mi integridad y la de mi familia".

Por todo esto, solicita en la querella que se le cite declarar "en calidad de víctima de estos hechos", así como que "se despache orden de investigar al departamento de OS-9 de Carabineros de Chile y se oficie a la PDI para efectos de que informen la identidad de los funcionarios que practicaron la fiscalización y que se les cite a declarar".

De admitir el juzgado a tramitación el texto, el caso sería derivado a la Fiscalía Metropolitana Oriente.