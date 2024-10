Chats entre Guerra y Hermosilla: Chadwick negó haber intervenido en el caso Penta

El exministro de Interior Andrés Chadwick (UDI) emitió una declaración pública en donde descarta tener relación con los chats entre Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, en los cuales se apunta a una presunta coordinación entre los tres para darle una salida a las investigaciones del financiamiento irregular de la política.

"El medio digital 'The Clinic', usando como antecedente un supuesto intercambio de mensajes en la plataforma WhatsApp del cual no soy parte, me atribuye el haber intervenido en el cierre de investigaciones relacionadas con el 'financiamiento ilegal de la política', entre las cuales estaría la del senador Iván Moreira", indicó el otrora secretario de Estado.

En este contexto, señaló que "esto es absolutamente falso, jamás intervine en modo alguno en esas investigaciones, ni ante el entonces fiscal Manuel Guerra, como tampoco en sus cierres, todos los cuales se realizaron en ejercicio de las facultades del Ministerio Público, siguiendo los procedimientos legales y se formalizaron ante los Tribunales de Garantía respectivos, en audiencias públicas, de las cuales todo el país tuvo conocimiento en su momento".

"Más aún, las temerarias afirmaciones realizadas en este sentido ni siquiera se podrían sostener responsablemente al tenor de los propios mensajes reproducidos, los cuales corresponden a una más de las múltiples filtraciones de las investigaciones y que son, por lo mismo, de cuestionable veracidad", acusó Chadwick.

Finalmente, indicó que formuló la declaración "con la principal finalidad de no aparecer validando con mi silencio una versión que es falsa, antojadiza e injuriosa".

En agosto pasado, el Ministerio Público abrió una investigación penal contra Guerra, luego que se conociera un intercambio de información con Hermosilla -en prisión preventiva por el caso audios- sobre investigaciones relativas al caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar, entre otros.