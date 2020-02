Emiliano Arias emprenderá acciones legales contra Abbott aun si continúa en la Fiscalía

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, reveló en Cooperativa que tiene "absolutamente decidido" emprender acciones legales contra su superior, el fiscal nacional, Jorge Abbott, y tanto si permanece en el Ministerio Público como si da un paso al costado.

La Corte Suprema dio a conocer el jueves la sentencia íntegra con los motivos que la llevaron a desestimar el pedido de remoción de Arias que formuló Abbott en septiembre.

"Del análisis de los antecedentes leídos y oídos, aparece que varios de los casos denunciados como de gravedad extrema y conducentes a la destitución del funcionario acusado, son más bien infracciones de menor entidad, de bagatela e, incluso, de índole meramente doméstica-anecdótica, como el cargo referido al traslado de unas aves muertas en su vehículo", consigna la sentencia en uno de sus párrafos más categóricos.

Corte Suprema da a conocer sentencia íntegra definitiva que rechaza solicitud de remoción de fiscal regional Emiliano Arias https://t.co/jdq4mckzRq pic.twitter.com/mMnxnx6h5y — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 13 de febrero de 2020

"Tengo absolutamente decidido que esto no puede ser 'borrón y cuenta nueva'; que con este triunfo que obtuvimos me quedo absolutamente tranquilo, porque ahí sí que no serviría para nada (todo lo ocurrido): no produciría ningún cambio", dijo Arias, que estuvo suspendido de su cargo por nueve meses.

"Esto no es 'borrón y cuenta nueva' y 'aquí no ha pasado nada'. Como abogado tengo que ejercer todas las acciones que estén a mi alcance para, por un lado, reparar el daño personal, y por otro el daño que se le ha hecho a la institución, y eso se obtiene a través de los tribunales de justicia. Tengo que reunirme con mi abogado y evaluar el escenario. Lo que sí, no será 'borrón y cuenta nueva'", insistió Arias.

Jerarquías "no militares"

El persecutor dijo que "durante el mes de febrero o la primera semana de marzo" tomará la decisión de seguir o no en el Ministerio Público: "No puedo mantener en incertidumbre a las personas de la región".

Si bien la posibilidad de una dimisión la ha planteado hace meses y de modo reiterado, hoy señaló que las acciones legales contra Abbott las hará realidad aun si resuelve permanecer como funcionario de la institución.

"Yo no veo la jerarquía de una manera en que no puedan ejercerse acciones legales dentro de una institución respecto al jefe si éste actuó fuera de la legalidad. El Ministerio Público no es una institución militar", explicó.

Abbott "debilitó las investigaciones" por corrupción

El fiscal Arias también criticó en Cooperativa el modo en que Jorge Abbott enfrentó la conducción de las investigaciones por corrupción que involucraron a políticos, y lo contrastó con la actitud que tuvo su antecesor, Sabas Chahuán, frente a los casos Penta, SQM y Corpesca.

"Tras el periodo largo de reflexión que tuve mientras estuve suspendido, pensando sobre esto, creo que lo fundamental para combatir la corrupción es más y mejor democracia. Eso como punto de partida, porque con más y mejor democracia podríamos controlar mejor los actos de las autoridades", planteó.

"Ya que estamos en un proceso en que quizás tengamos una nueva Constitución, eso nos debe llevar a reflexionar acerca de todas las instituciones que están contempladas en la Constitución Política, entre ellas el Ministerio Público. Y ahí ejercer un mayor control", dijo.

"En cuanto a los errores que se pudieron haber cometido en su momento, sin duda, uno de los principales fue dividir las causas. El anterior fiscal nacional, Sabas Chahuán, juntó todas las causas y ahí había un solo criterio, una sola decisión, una sola voz. Así se debe investigar esto, conjuntamente... ¿Qué hace el fiscal nacional actual cuando llega? Las separa y las desperdiga por varias fiscalías regionales. Sin duda, objetivamente -yo no estoy criticando el trabajo de los fiscales regionales que tienen las investigaciones-, el hecho de separar investigaciones las debilita, evidentemente", señaló.

Dicha gestión de Abbott, en consecuencia, "fue un error, porque ahí se perdió lo que buscaba la agrupación de investigaciones: una sola voz, una sola decisión, un solo criterio", concluyó.