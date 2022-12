En escenario de incerteza el Senado vota esta tarde a Marta Herrera, segunda nominada del Gobierno para fiscal nacional

En un escenario incierto, el Senado define este lunes el futuro de la nominación de Marta Herrera para ocupar el cargo de fiscal nacional por los próximos ocho años, cuyo nombre fue propuesto por el Gobierno luego del rechazo que sufrió el nombre de José Morales a fines de noviembre.

Primero, desde la mañana, sesiona la Comisión de Constitución, donde Herrera expuso sobre las razones que debería considerar la Cámara Alta para ratificarla en el cargo.

Antes, por parte del Ejecutivo participó la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien respondió las preguntas de senadores, que se enfocaron principalmente en las críticas a una presunta "continuidad" que Herrera, actual directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, podría representar respecto de la cuestionada gestión de Jorge Abbott.

"Desprendo de sus palabras que no es buena la evaluación hacia Jorge Abbott. Me llama la atención que se esté proponiendo a su mano derecha, a quien trabajó con él los (casi) ochos años, y quien (Abbott) por la relevancia del cargo debió haber influido", inquirió el socialista Alfonso de Urresti.

Ríos replicó resaltando que "la señora Herrera es una funcionaria de carrera que trabajó tanto con el exfiscal Sabas Chahuán como para el exfiscal Guillermo Piedrabuena; no nos parce que porque una funcionaria haya tenido distintas jefaturas no se la pueda evaluar en sus méritos individuales, sino que por su última jefatura".

Luego la ministra debió rectificar que la nominada no es funcionaria de carrera, sino que su puesto actual corresponde a un cargo de confianza en el que trabaja desde la gestión de Chahuán, pero lleva 21 años en el Ministerio Público.

Después, la UDI Luz Ebensperger alertó metafóricamente que, a su juicio, la Fiscalía está en la UTI y se debe buscar a una persona que dé garantías para encabezar la institución.

[AHORA]📍Comisión de Constitución comienza la discusión del oficio presidencial para nombrar en el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público a Marta Ximena Herrera Seguel.



▶https://t.co/p8ghrLV2LW pic.twitter.com/Se0VFk26wp — Senado Chile (@Senado_Chile) December 19, 2022

EJES DE SU PLAN DE ACCIÓN

A su turno, Herrera expuso sobre los ejes de su plan de acción como eventual nueva fiscal nacional.

"Tenemos una situación en que la ciudadanía cree que no se ha sopesado la real magnitud de la delincuencia, no se evalúa bien a las instituciones que forman parte de la red penal, incluyendo por supuesto al Ministerio Público", diagnosticó inicialmente.

Pero enfatizó que "dentro de las preocupaciones sociales fundamentales están el manejo de la inmigración y la lucha contra la delincuencia, según resultados de las encuestas Cadem y de Fundación Paz Ciudadana; hay un incremento en la percepción de temor en la población, en la cual el problema del crimen organizado está presente diariamente en la discusión pública y en los medios de comunicación".

CONTRASTE ENTRE MOREIRA E INSULZA, QUE ACUSA COSA "PREJUZGADA"

Desde Chile Vamos, principalmente en la UDI, adelantaron la semana pasada que votarán en contra de Herrera. Por ello, la ministra Ríos reprochó que se anuncien votos antes de escuchar a la propia candidata.

Sin ser parte de la Comisión de Constitución, el senador Iván Moreira participó en la instancia, donde crticó que "ella durante todos estos años ha sido parte de la peor gestión de que ha tenido el Ministerio Público y que encabezó el señor Abbott".

Ante ello, "cómo voy a votar yo a favor por una persona que no tengo confianza y por ocho años", recalcó, fustigando asimismo que "este proceso ha sido tan escandaloso, tan sucio como la designación del señor Abbott, porque hay muchas que no se pueden decir, pero que todos las sabemos: cómo llegó el señor Abbott, cuál fue el tipo de gestión".

Contrastó posiciones el senador socialista José Miguel Insulza, quien, también sin integran la comisión, acusó que "esto (el proceso de deliberación) está prejuzgado, ustedes ya lo decidieron y lo decidieron sin preguntarle a nadie, entonces ¿qué discusión vamos a tener en la tarde?".

"Yo quiero saber primero si alguien está planteando la refundación de la Fiscalía, porque yo entiendo que por refundación entendemos que todos lo que trabajaron con el fiscal anterior no tienen ningún derecho a participar en ésta, y resulta que hay un sólo candidato que cumple el requisito de no haber participado nunca, entonces no nos engañemos entre nosotros".

La ministra Ríos sostuvo, en tanto, que el Gobierno analiza con preocupación la eficacia que ha demostrado Fiscalía por la cantidad de causas que se cierran sin formalizaciones y por la investigación de homicidios y delitos de género.

La Sala del Senado sesionará a partir de las 15:00 horas, instancia durante la cual deberá votar, en un marco que por ahora no da certezas de que la nominada del Gobierno vaya a alcanzar los 33 votos necesarios.

Herrera podría convertirse en la primera mujer en alcanzar el cargo de fiscal nacional.