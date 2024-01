En prisión preventiva quedó el imputado por femicidio no íntimo de Michelle Silva

En prisión preventiva quedó este miércoles Claudio Figueroa, imputado por el femicidio no íntimo de Michelle Silva, quien se encuentra desaparecida desde el 6 de enero, cuando la joven de 20 años fue vista por última vez en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso.

La medida cautelar fue decretada por Juzgado de Garantía de San Felipe, el que ordenó mantener al imputado en el Complejo Penitenciario Valparaíso, por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, y fijó el plazo de investigación en 180 días.

Durante la audiencia, la fiscal regional a cargo de la formalización, Claudia Perivancich, expuso que la víctima y el acusado se pusieron de acuerdo mediante una aplicación para concretar un encuentro sexual y una venta de drogas durante la mencionada fecha.

Para concretar la reunión, Michelle abordó dos vehículos -vía aplicación de transportes- para acudir al domicilio del imputado. El primer intento de encuentro, que se registró a las 2 de la mañana, no se pudo concretar, sin embargo, en el segundo intento, cerca de las 4 de la madrugada, ambos involucrados sí pudieron reunirse.

La persecutora sostuvo que el imputado mató a la víctima debido a que no se pudo concretar el encuentro sexual, a pesar de que ambos se reunieron.

Además, Fiscalía afirmó que el acusado dejó el cuerpo de la víctima en su pieza, y que su familia comenzó a sospechar de él cuando se supo de la desaparición de Michelle, ya que el sujeto fue visto con ropa mojada y cargando un bulto, además del mal olor que emanaba el lugar.

"(El) imputado, a través de la aplicación Grindr, coordinó con la víctima un encuentro de carácter sexual, señalando el imputado a la víctima que fuera a su domicilio, y el imputado la llevó hasta una de las habitaciones, donde al no concretarse las relaciones sexuales, le dio muerte asfixiándola", precisó Perivancich.

Asimismo, la persecutora dio a conocer la confesión del imputado y relató que "estando en la pieza, me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró 'clona', pero le dije que eso no quería y le dije que me esperara un rato que iba al baño, y al llegar unos minutos después, me di cuenta que tenía mi celular y mi plata en su cartera. Le pedí que me las devolviera, pero no me hizo caso, y fue ahí que me descontrolé. Por una abertura que quedó entre medio de los dos sacos, le metí unas piedras adentro, eran unas tres piedras grandes, y de ahí tiré el cuerpo al río y vi cómo se hundió en el agua".

La fiscal sostiene que la confesión del acusado es parcial debido a que no aludió el hecho de la relación sexual y que no hay indicio de algún intento de robo por parte de la víctima, como se estableció en la investigación de la PDI. La persecutora también señaló que no habría habido una relación sentimental ni de amistad entre el imputado y la víctima

@FiscaliaRegionV esta solicitando la prisión preventiva del imputado. Para ello la Fiscal Regional #Valparaíso Claudia Perivancich, entrega antecedentes de los hechos y la participación del imputado en el femicidio de Michelle Silva. Investigación se trabajó con @PDI_Valparaiso pic.twitter.com/qGTmexVrvM — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FiscaliaRegionV) January 24, 2024

FAMILIARES Y CERCANOS ESPERAN QUE EL IMPUTADO QUEDE EN PRISIÓN

Leonardo, amigo de la familia de Michel, sostuvo que "esperamos que pasemos a prisión preventiva (al imputado), porque todavía no podemos formalizar porque queremos hacer una formalización cuando ya tengamos el cuerpo".

"Esperemos encontrar luego a Michel, y también hacer un llamado a la comunidad de San Felipe, y alrededores del Valle de Aconcagua en general. Necesitamos que la gente se pueda acercar a nosotros, queremos hacer sentir la bulla, para que no haya más (casos como el de) Michelle en el país", agregó.

Las labores de búsqueda del cuerpo de la víctima, que se han concentrado en el Río Aconcagua, continuarán durante esta tarde.

En ese sentido, Fiscalía confirmó el hallazgo de una zapatilla y una cartera en la ribera del mencionado río, objetos que la madre de Michel reconoció que pertenecían a la víctima.