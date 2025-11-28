Fiscal nacional: No es necesaria una investigación particular contra el ministro Simpertigue

El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó este viernes en Cooperativa que "no es necesaria" una investigación contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, vinculado a una arista del bullado caso "Muñeca Bielorrusa".

El magistrado fue mencionado por el medio digital Reportea, que reveló que a dos días de concluir el enfrentamiento judicial entre el consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y Codelco, que favoreció a la empresa extranjera en fallo de una sala presidida por la exintegrante del máximo tribunal Ángela Vivanco, Simpertigue viajó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado en esta causa.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe del Ministerio Público fue consultado respecto a si se abriría una causa en particular en contra del juez del máximo tribunal: "No estamos investigando a una persona, estamos investigando un hecho. La fiscal de Los Lagos (Carmen Gloria Wittwer) está investigando hechos. Ella está investigando las circunstancias en las cuales se dictó un conjunto de resoluciones y si efectivamente hubo o no actuaciones ilícitas para poder favorecer, provocar o conseguir esa resolución y sentencia, ese es el caso que le llaman 'la muñeca'", respondió.

"Ahí no era necesaria una investigación en particular respecto al ministro Simpertigue. Él participa en una decisión, y si hay alguna información de prensa, se la remitimos a la fiscal, pero esos son hechos en los que ella ya está investigando", complementó el persecutor.

Respecto a la arista Fundamenta, el jefe del Ministerio Público indicó que "también es una investigación que se va a abrir, pero (nosotros) tratamos de investigar hechos que involucran un conjunto de situaciones de contexto, acciones de personas específicas y, dentro de eso, determinamos cuáles son las que son constitutivas de delito y cuáles no".

Levantamiento del secreto bancario

Al abordar las dificultades para perseguir la ruta del dinero en casos de corrupción y crimen organizado, el fiscal nacional también se refirió al debate legislativo sobre el levantamiento del secreto bancario.

"No me cabe duda de que permitir que se levante el secreto bancario de cualquier ciudadano, solo a requerimiento del Ministerio Público, sin control judicial, facilitaría nuestro trabajo. La pregunta es si la sociedad chilena está dispuesta a eso, a que no haya ningún tipo de control de nuestra parte", enfatizó.

"Ahora, también los que están involucrados en delitos probablemente buscarían formas alternativas para eludirnos, dejarían de hacer transferencias electrónicas, empezarían a ocupar criptomonedas, se intensificaría el uso de dinero en efectivo. Pero no cabe duda que sí facilitaría nuestro trabajo", concluyó Valencia.