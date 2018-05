Fiscal nacional suma críticas por admitir nueva cita reservada con parlamentario

Una ola de críticas enfrenta el fiscal nacional, Jorge Abbott, luego de admitir otra cita reservada con parlamentarios mientras postulaba a dirigir el Ministerio Público, y antes de ser ratificado por el Senado en octubre de 2015.

A la ya conocida reunión sostenida con el senador del PPD Guido Girardi y con el abogado Ciro Colombara, el fiscal nacional reconoció el domingo, en el programa "Mesa Central" de Canal 13, que en la misma época sostuvo un encuentro con el entonces senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI) y con el abogado Mario Zumelzu.

Todo esto se da mientras el Frente Amplio prepara una solicitud de remoción de la máxima autoridad la Fiscalía Nacional.

El abogado Mauricio Daza, de la Fundación Ciudadano Inteligente, dijo que, a su juicio, hubo un actuar poco transparente en la elección de Abbott como fiscal nacional, considerando además que gran parte de los imputados en los casos Penta y SQM formaban parte de la UDI.

"Parece insólito que una persona que estaba nominada para fiscal nacional por parte del Presidente de la República y que estaba esperando su ratificación por la Cámara Alta se reúna de manera reservada con algunos senadores, especialmente en un contexto en el cual se reúne con Hernán Larraín, quien es parlamentario o era senador de un partido político que tenía entre sus filas a una parte importante de los imputados en el caso Penta y SQM", dijo el jurista.

"Crónica de una muerte anunciada"

En tanto, la diputada frenteamplista Claudia Mix (Poder), dijo que el bloque continúa trabajando en la solicitud de destitución del fiscal nacional, la que debe ser realizada ante la Corte Suprema y firmada por 10 parlamentarios.

"Nos parece de una gravedad tremenda que un candidato a fiscal nacional se reúna con parlamentarios a puertas cerradas. En el caso del fiscal nacional Abbott esto parece una crónica de una muerte anunciada", dijo la legisladora.

"Estamos preparando cuidadosa y responsablemente la solicitud de destitución que haremos a la Corte Suprema. Esta semana será clave para terminar de afinar los detalles, durante estos días nos hemos reunido con abogados, ex fiscales y funcionarios de la Fiscalía, y nos hemos encontrado con una cantidad impresionante de material que acredita dicha solicitud", añadió.

A su vez, el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Mario Carrera, cuestionó el encuentro, que a su juicio, fue poco transparente.

"Hoy está súper reglamentado eso. Si mal no recuerdo, esto fue en la misma época en que Andrés Zaldívar habló de la cocina a raíz de un proyecto de ley que se estaba discutiendo. Me parece que situaciones como esa ya no se están repitiendo, porque visto a la luz del día de hoy son absolutamente poco transparentes", sostuvo.

"Este fue uno de los últimos estertores antes de que entrara en vigor la ley de transparencia, la ley del lobby", añadió Carrera.

Críticas de Gajardo

También se sumó a los cuestionamientos el ex fiscal Carlos Gajardo, quien mediante su cuenta de Twitter rechazó las reuniones.

"Gravísima declaración del Fiscal Nacional Abbott. Reconoce otra reunión privada previo a ser nombrado FN. Ahora con el ex Senador Larraín en las oficinas del querellante del Caso Caval. ¿Qué se habla en esas reuniones? ¿Porqué se producen? ¿A qué acuerdos se llegó?", sostuvo.

Gravísima declaración del Fiscal Nacional Abbott. Reconoce otra reunión privada previo a ser nombrado FN. Ahora con el ex Senador Larraín en las oficinas del querellante del Caso Caval. ¿Qué se habla en esas reuniones? ¿Porqué se producen? ¿A qué acuerdos se llegó?#MesaCentral — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) 6 de mayo de 2018

El propio ministro de Justicia le contestó por la misma vía, quien llamó a la prudencia al ex fiscal, quien replicó que "lo prudente" hubiese sido abstenerse de la reunión.

Como lo señaló el Fiscal Nacional, Sr Abbot, no existió acuerdo ni exigencia alguna ni a él ni a ningún postulante al cargo de FN de mi parte o de mi sector político. Llamo al abogado Gajardo a la prudencia y a no interpretar los hechos de otro modo en su publico despecho al FN — Hernán Larraín F. (@HernanLarrainF) 6 de mayo de 2018