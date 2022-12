Fiscales piden excluir a la Corte Suprema de la elección del fiscal nacional: "Nos parece disfuncional"

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, abogó este lunes por un rediseño de la elección del jefe del Ministerio Público que suba los requisitos para los candidatos y promueva la participación ciudadana, cinco días después del rechazo del Senado a la nominación de José Morales.

"Lo que hay que preocuparse es rediseñar el mecanismo de elección. Acá hay un problema del mecanismo de elección, que además siempre ha sido así, esto no ha cambiado", dijo el representante de los persecutores en El Diario de Cooperativa.

"Nosotros proponemos, primero, que la Corte Suprema no participe. Esto no tiene que ver con la Corte Suprema actual o la pasada; es simplemente porque entendemos que la Corte Suprema no puede ser parte del proceso de elección de una de las partes o intervinientes del proceso penal. Nos parece disfuncional que la Corte Suprema nombre a la máxima autoridad de una de las partes. Es como que se meta a nombrar también al defensor nacional", explicó Bravo.

Además, el líder de la ANF propuso "una comisión o un comité de selección, de carácter técnico, que evalúe los requisitos y si los candidatos los cumplen o no".

"Entendemos obviamente que este es un cargo que tiene un cariz político también y, por lo tanto, es evidente que el Presidente de las República y el Congreso deban participar, pero lo que planteamos es que, a partir de esta comisión de evaluación de antecedentes, pasen todos los nombres filtrados hacia el Presidente y el Presidente pueda proponer un nombre -o elaborar incluso una terna- al Congreso Pleno, no al Senado, porque se supone que ahí está la soberanía popular, la representación democrática", puntualizó.

Bravo pidió, además, "dar más participación ciudadana" en el proceso: "Generar espacios donde las personas puedan opinar y preguntar cuáles son los proyectos y los planes de los candidatos. En esta guerra sucia, de alguna manera, se diluyeron las propuestas de todos los candidatos y si yo pregunto qué proponía tal o cual persona en esta materia, yo creo que la mayoría de las personas tiene la menor idea de la propuesta de los candidatos", planteó.

En una votación ajustada y solo por dos votos, Morales no consiguió el miércoles pasado en el Senado los dos tercios que necesitaba para ser el nuevo fiscal nacional hasta 2030, siendo la primera vez en su historia que esa corporación rechaza una nominación del Presidente de la República para el cargo.

Tras el revés en la Cámara Alta, hay tres posibles caminos para retomar este proceso: uno de ellos es que la Corte Suprema designe a un nuevo candidato en reemplazo de Morales; la otra es que se designe a dos nuevos candidatos -sumando el reemplazo también de Rodrigo Ríos, quien renunció ayer a la postulación-; y la tercera opción es que se arme de cero la quina con una nueva votación en el Pleno del máximo tribunal.

Luego, el Presidente Gabriel Boric deberá volver a escoger un nombre y se repetirá el proceso con el Senado.

[En vivo] Presidente de la Asociación de Fiscales: Proponemos que la Corte Suprema no participe en la designación del fiscal nacional. No puede ser parte del proceso de elección de un interviniente del proceso penal. Es disfuncional #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) December 5, 2022

"GUERRA SUCIA"

Tras los dichos de Morales, quien acusó de "guerra sucia" en el proceso de selección para jefe del Ministerio Público, Bravo dijo que "es un adjetivo muy fuerte, pero lamentablemente creo que es así".

[En vivo] Presidente de la Asociación de Fiscales luego de que José Morales acusara una "guerra sucia": Es un adjetivo muy fuerte, pero lamentablemente creo que es así. Se desató una campaña que traspasó todos los límites de la responsabilidad y de la ética #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) December 5, 2022

A juicio, el representante de los fiscales, "se desató una campaña que creo que traspasó todos los límites de la responsabilidad y de la ética".

"Se le ha hecho un daño a la institución, particularmente en un momento en que el país vive una crisis de seguridad de la cual todo el mundo habla y donde el ideal es haber tenido un proceso transparente, en que las instituciones hubieren jugado el rol que la ley y la Constitución llama a jugar", criticó.