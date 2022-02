Fiscales por alza en delitos: Es preocupante, este año ya estamos en una tasa de 3-4 homicidios diarios

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, expresó que el alza en las cifras de delitos violentos, como homicidios, es "preocupante" ya que en lo que va del año "ya estamos en una tasa de homicidios de 3-4 homicidios diarios en el país, cuestión que es completamente distinta de lo que ocurría antes del 2010".

En conversación con Cooperativa, Bravo detalló que "en el caso de los homicidios puntualmente hay una tendencia desde el año 2010 y llegando hasta el 2020 -porque el 2021 hay una pequeña disminución-, de más o menos 400 homicidios el 2010 a sobre 1.100 homicidios el 2020, es decir, se duplica la tasa de homicidios en Chile en 10 años", pasando de 2,7 homicidios cada 100 mil habitantes a 5,6, siendo la tasa mundial entre 5,5 y 6, por lo que "ya estamos prácticamente en el umbral" de lo que ocurre en el mundo.

"Es preocupante, este año ya estamos en una tasa de homicidios de 3-4 homicidios diarios en el país, cuestión que es completamente distinta de lo que ocurría antes del 2010, en donde también la forma en que se cometen los homicidios es distinta", ya que "los homicidios en Chile se están cometiendo en un 60% con armas de fuego", dijo, apuntando que hay un "descontrol", en este tema.

Además, destacó que el narcotráfico tiene "nuevos modus operandi" y la aparición del sicariato, "cuestión que hace cinco o 10 años atrás no era un fenómeno común en nuestro país, y eso naturalmente es muy preocupante para nosotros".

El representante de los persecutores expresó que "hay una tremenda demanda -muy legítima de la ciudadanía- de que la Fiscalía dé respuesta respecto a las investigaciones, pero también tenemos una deuda más sistémica", lamentando que sumado a todo lo anterior, la tasa de esclarecimiento de estos hechos "ha bajado, hoy no se esclarece el 100% de los homicidios como hace 15 años atrás, que era muy difícil no saber quién era el autor de un hecho como esto. Hoy cerca del 30% de los homicidios no se esclarece, nos sabemos quiénes son los autores, eso tiene que ver con el crimen organizado, hay ajustes de cuenta, las bandas criminales".

Finalmente, recalcó que "es indudable que en el norte de Chile, particularmente hasta la Región de Antofagasta, el factor migratorio tiene una incidencia en los crímenes, en los homicidios, en los ajustes de cuenta", pero que cuantificar eso hoy día "es difícil, no es tan fácil hacer un análisis profundo para determinar cuáles son las razones o los factores que están incidiendo en este aumento en los homicidios, y particularmente en la formas de comisión", por lo que indicó que "no sería muy responsable llegar y decir 'esto es por la migración'. Insisto, esto viene del 2010, aquí hay una tendencia, una curva, muy preocupante que viene hace 10 años, el factor migratorio es uno más".