Frente Amplio en disyuntiva por Abbott: Comisión investigadora o destitución

Continúan las críticas al fiscal nacional, Jorge Abbott, luego de reconocer otra reunión reservada que sostuvo en momentos en que postulaba a su actual cargo.

Se trata de un encuentro con el entonces senador UDI y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, además del militante gremialista y querellante del caso Caval, el abogado Mario Zumelzu.

Este encuentro admitido por Abbott el domingo en un programa de Canal 13, y se suma el que ya se conocía que tuvo con el senador Guido Girardi (PPD).

Ante esto, el Frente Amplio (FA) analizaba la opción de buscar su destitución mediante una solicitud firmada por 10 parlamentarios y dirigida a la Corte Suprema, pero ahora también evalúa la conformación una posible comisión investigadora.

"Ya no se trata solamente de sus declaraciones; ahora también nos vamos enterando de la serie de reuniones que él (Abbott) tuvo ni más ni menos que con directivas de partidos políticos, un senador que hoy día es ministro de Justicia (Hernán Larraín), es decir, hay una relación absolutamente inadecuada", dijo el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch.

"Creo que la situación es grave. Estamos estudiando junto a nuestros equipos jurídicos para determinar cuál es el camino a seguir", añadió el ex candidato presidencial.

Zumelzu: "No se pidió nada"

El hoy ministro de Justicia Hernán Larraín negó que en la citada reunión en 2015 hubiese alguna exigencia particular para Jorge Abbott en relación con los casos de financiamiento político.

En esa reunión también estuvo presente Zumelzu, abogado querellante del caso Caval, quien respaldó la postura del ministro Larraín y descartó que el encuentro haya sido un error.

"Fue de esa naturaleza, nos tomamos un café. Le dije (a Abbott) que iba a tratar de que estuviera Hernán Larraín para que lo conociera y eso fue. Hernán aceptó ir, estuvo 10 a 15 minutos, no hubo ningún tipo de compromiso, no se le pidió nada", dijo el jurista.

"Yo no estimo que haya sido un error. Yo creo que cualquier cosa que contribuya al conocimiento de las personas cuando se está optando a estos cargos, lejos de ser un error, contribuye al mayor conocimiento de las personas, nada más que eso", añadió.

Chadwick desdramatizó cita

A su vez, el ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI), desdramatizó el encuentro, dijo que la ocurrió antes de que Larraín fuera ministro y defendió la forma en que se elige al fiscal nacional.

"Reparos no podemos tener, porque no conocemos esa reunión; la tuvo el ministro Larraín en su calidad de senador, así que queda en el ámbito del Senado y no del Gobierno", dijo el jefe de gabinete.

"Todos los sistemas pueden perfeccionarse, pero en este caso se reformó este sistema y tiene la ventaja que hace participar a los tres poderes del Estado, y de eso resulta, a mi modo de ver, un equilibrio y una armonía que puede ser mejor que otros", recalcó Chadwick.

A estos cuestionamientos contra Abbott se sumaron otras críticas a la Fiscalía, ya que este lunes la bancada de diputados del PS, conglomerado querellante en el caso Penta, llegó al Tribunal Constitucional para impugnar el acuerdo judicial al que llegaría el Ministerio Público con los controladores de Penta.