Gobierno y senadores esperan que Valencia aclare vínculo contractual con Guevara

Tanto el Gobierno como algunos senadores que apoyaron la ratificación del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, esperan que salga a aclarar el vínculo contractual que tuvo por años con la Municipalidad de Lo Barnechea, así como al inicio del estallido social con la exIntendencia Metropolitana, en ambos casos a cargo de Felipe Guevara.

Durante su primer día en el cargo, Ciper reveló este jueves la existencia de 57 boletas que acreditan que integró el equipo jurídico de esa alcaldía entre 2015 y 2019, aunque también asesoró a la exautoridad cuando asumió en el gobierno metropolitano.

Este antecedente cobra relevancia dado que durante su exposición en el Senado este lunes, el fiscal nacional insistió que "no conozco al señor Felipe Guevara, no soy su abogado", todo mientras que el exalcalde ha sido involucrado en la trama para desviar recursos públicos en el Municipio de Vitacura.

El recién asumido ministro de Justicia, Luis Cordero, fue consultado al respecto después de que Valencia acudiera a La Moneda a saludarlo a él y al Presidente Boric, y se limitó a explicar que "el fiscal nacional y la Fiscalía Nacional tienen autonomía constitucional, respecto de la cual el Ejecutivo no tiene ningún vínculo, ni de dependencia ni de supervigilancia".

"A esa pregunta tiene que responder el Ministerio Público, en particular el fiscal Valencia", zanjó.

En tanto, el senador republicano Rojo Edwards indicó que "estuve presente en toda la comisión y él dijo que no tenía relación con el señor Guevara, por lo tanto, de todas maneras tiene que aclarar qué es lo que son estas boletas. Yo no las conozco, pero tiene que aclararlo porque muchos estamos ansiosos de tener una respuesta respecto a qué significan".

"Prefiero escuchar los antecedentes que él entregue y en función de eso entregar una opinión", coincidió su par de la UDI Javier Macaya.

LA ESCUETA RESPUESTA DE VALENCIA

Una vez sostenida su primera reunión con el presidente (s) de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y los ministros de la Segunda Sala, el fiscal nacional enfrentó las preguntas de la prensa, y aseguró que "todo lo que me parece pertinente señalar es lo que señalé ante el Senado".

"Me inhabilitaré en aquello que me tenga que inhabilitar como corresponde. Lo que tengo que decir sobre el particular ya lo dije, y no lo voy a volver a repetir", subrayó.

Eso sí, Valencia resaltó que "ahora es de público conocimiento que fui abogado externo de la Municipalidad de Lo Barnechea. Entiendo que los antecedentes que han surgido tienen que ver con eso".

"Ahora nos vamos a trabajar; tengo que ir a La Araucanía y quiero estar con los fiscales", cerró, aludiendo a un encuentro que tendrá con funcionarios del Ministerio Público en el auditorio de la sede central, antes de viajar al sur para entregar su apoyo a los persecutores de la zona.