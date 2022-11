José Morales expuso en el Senado en calidad de candidato para ser fiscal nacional

El fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, compareció este lunes ante la Comisión de Constitución del Senado en calidad de candidato para ser el nuevo fiscal nacional, tras ser propuesto por el Presidente Gabriel Boric dentro de la quina elegida por la Corte Suprema.

En la sesión iniciada pasadas las 10:30 horas, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, expuso los motivos de la nominación y respondió dudas de los parlamentarios.

En su exposición, Morales realizó un repaso de sus más de 20 años de carrera y planteó que el Ministerio Público debe asumir su responsabilidad en la situación de seguridad que vive el país.

Partió respondiendo a la pregunta de por qué debería ser ratificado para el cargo: "Me presento en un punto de inflexión para el país, en que existe consenso de que estamos en un momento cuando es indispensable atacar el crimen organizado y la delincuencia violenta, de forma que las personas puedan vivir en paz y caminar sin temor a ser víctimas de delitos", sostuvo.

Continuó afirmando que, "en estas circunstancias difíciles, el próximo fiscal nacional debe liderar una persecución penal que responda a estos fenómenos que, si bien no son nuevos, son graves y urgentes".

"El Ministerio Público debe asumir su responsabilidad en la situación actual en que nos encontramos, debemos corregir nuestras omisiones y los errores que hemos cometido, y transformarnos en un actor que colabore en el diseño de políticas de prevención, pero en particular formulando y ejecutando políticas claras y determinadas de persecución penal", enfatizó.

Morales expuso un plan de trabajo en torno de los ejes de la persecución del crimen organizado, de los delitos violentos, de género y aquellos cometidos por funcionarios públicos; así como de actualización tecnológica, de atención a víctimas, de control interno y rendición de cuentas, y de trabajo con fiscales y funcionarios.

CUESTIONAMIENTOS DE LOS PARLAMENTARIOS

El senador Pedro Araya le consultó a Morales por su participación en la indagatoria del Caso Cascadas, a lo que respondió que "este caso lo tuve asignado desde el 2013, probablemente hasta junio del 2015, durante ese periodo formalicé a una persona, que era el gerente general de esta sociedades cascadas, cuando el exfiscal nacional señor Chahuán me apartó del caso, este caso se encontraba con una persona formalizada y supuestamente se me apartó porque yo no había formalizado a otras personas".

"Pues bien -continuó-, transcurridos más de siete años desde que el caso no está bajo mi responsabilidad, no hay ninguna otra persona formalizada en ese caso, y el caso está en menos condiciones de persecución penal que las que dejé cuando fui apartado -creo de forma injusta- del caso por el exfiscal nacional".

Por su parte, el senador Rodrigo Galilea (RN) fustigó al Gobierno con que "me encantaría saber qué vieron, en este entorno de estadísticas, qué vieron específicamente en el candidato José Morales para decir 'él es, respecto de los cinco que había en la quina, él es claramente el mejor', porque yo analizando fríamente los datos, no termino de convencerme de que tenga esas características que van más allá de ser buena persona, saber derecho penal y conocer la Fiscalía".

Finalmente, el senador Iván Flores (DC) valoró que Morales "tiene un buen diagnóstico de lo que está pasando y fue bien pormenorizada su postura y también respecto a lo que habría que hacer", pero indicó que la pregunta que hay que hacer es "cuánto va a poder hacer, porque decir que vamos a mejorar la tecnología o que vamos a mejorar la capacidad de los fiscales, que vamos a escuchar más a las regiones, que vamos a equipar... eso ya lo sabemos, la pregunta es cuánto va a poder hacer él y a cuánto se compromete en un cronograma, en un timing definido"

La Sala del Senado tratará la nominación de Morales este miércoles, oportunidad en la que necesita 33 votos para ser confirmado en el cargo.