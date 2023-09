La Fiscalía está dispuesta a "trabajar coordinadamente, pero no subordinada" al Gobierno

El fiscal nacional, Ángel Valencia, profundizó en sus cuestionamientos proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y declaró que el Ministerio Público no puede estar "subordinado" a la actividad del Ejecutivo y que eso pueda supeditar sus decisiones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la máxima autoridad del ente persecutor reiteró sus críticas a la iniciativa e insistió que "está nuestra mejor disposición a trabajar coordinadamente", pero "no supeditadamente, no subordinadamente, con los demás grupos del Estado y particularmente con el Gobierno".

Rodrigo Vergara: Leímos sus aprensiones, su preocupación, respecto del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Podemos saber por qué, respecto de las funciones del Ministerio Público, y qué pasa con la autonomía de la Fiscalía, que parece ser que se pone un poquito en jaque

Una de mis principales responsabilidades como fiscal nacional del Ministerio Público es velar por el respeto y la protección de la autonomía constitucional. La autonomía constitucional del Ministerio Público es clave para el cumplimiento de nuestra función. El respeto a la autonomía, la protección de esa autonomía. Es lo que nos permite investigar las causas de corrupción pública sin que tengamos que estar atentos a la contingencia política, que podamos investigar con libertad a quien, como hemos dicho, caiga quien caiga, pase lo que pase, pese quien pese, y pise quien pise, sin que tengamos que estar pendientes de esa contingencia, y además, es la que nos permite también tener independencia y darle tranquilidad a la ciudadanía. Una orden a que la actividad de los fiscales, por otra parte, tampoco va a ser empleada para perseguir a los adversarios políticos, es como un instrumento de esa batalla política. Es muy importante la autonomía constitucional. Por tanto, uno de mis principales deberes, responsabilidades, es proteger la autonomía de la institución. Y es, insisto, uno de los principales también deberes y desafíos de todos los fiscales nacionales, fiscales criminales de la región latinoamericana.

El proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, durante su tramitación, considera que se pide formalmente la opinión del fiscal nacional del Ministerio Público, y tiene algunas expresiones en la propuesta, algunas palabras, algunos conceptos, que pueden ser interpretados de una forma u otra, y algunas de esas interpretaciones podrían afectar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Y, en consecuencia, ello tiene que ser clarificado, es la razón por la cual hemos manifestado nuestra preocupación respecto al punto, no sobre el proyecto en general, sino que respecto de algunos aspectos de ese proyecto. Pero vamos a seguir planteándolo también en el Congreso.

Rodrigo Vergara: Ahora, si es que sale el Ministerio Público de este sistema nacional de coordinación que quedaría bajo la tutela de ese organismo, de ese nuevo ministerio, finalmente, del gobierno, ¿quedaría tranquilo?

Mire, hay una paradoja, hay una paradoja porque cuando postulamos al cargo fiscal nacional, cuando hice una propuesta y tuve el honor de ser el designado fiscal nacional del Ministerio Público, uno de los planteamientos que efectué era que el Ministerio Público estaba encastillado, aislado de las demás instituciones públicas en su actividad, y eso no era bueno. El Ministerio Público debería estar de forma coordinada con las demás instituciones del sector público. Y así lo hemos hecho, y esos son los vínculos que hemos tratado de profundizar, porque por ejemplo,... demuestra que uno de los factores claves para el combate del crimen organizado, en la coordinación, del trabajo conjunto de los distintos agentes a cargo de la persecución tanto tributaria, aduanera, de la persecución penal, la policial, en el combate de esa actividad.

Rodrigo Vergara: Entonces, ¿cuál es la contradicción? ¿Cuál es la paradoja ahí?

La paradoja es que no podemos estar subordinados en un comité a la actividad o a la presidencia del Ejecutivo, y el riesgo de que pueda entenderse desde la participación de ese comité, desde que esas decisiones no sean obligatorias, y en consecuencia eso pueda supeditar o subordinarnos nuestro actuar en nuestras decisiones, a las decisiones de organismo externo dependiente del Ejecutivo. Nos parece que esas normas tienen que pulirse, tienen que mejorarse y, insisto, está nuestra mejor disposición a trabajar coordinadamente, pero no supeditadamente, no subordinadamente, con los demás grupos del Estado y particularmente con el Gobierno.

Posible llegada del "Niño Guerrero" a Chile

Verónica Franco: Sobre la posibilidad de que "Niño Guerrero" llegue hasta nuestro país. Se dice que la policía están alertadas, la Fiscalía asumimos que también. ¿Hay coordinación con Venezuela, como dijo el presidente Maduro hace un par de días?

Hemos dicho reiteradamente que hemos tenido dificultades para poder tener un vínculo firme de cooperación con el Ministerio Público de Venezuela. Lo hemos dicho de manera reiterada en el pasado. Hemos tenido alguna experiencia a propósito de víctimas venezolanas en estos casos de trata, pero ha sido excepcionales y tenemos muchísimas dificultades en el intercambio de información y obviamente en la respuesta a nuestros requerimientos en lo relativo a identificación de personas o a la remisión por parte de esa autoridad venezolana de antecedentes sobre actividad criminal o condenas previas de las personas que se encuentran detenidas en Chile.

Verónica Franco: Y hoy en este caso concreto, ¿hay coordinación?

Le he pedido a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional que extreme los esfuerzos para que en esta oportunidad, estas dificultades de cooperación se resuelvan. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese vínculo de cooperación, en este caso específico, sí sea efectivo.

Traslado del juicio de "Los Gallegos"

Verónica Franco: ¿Cree usted como el fiscal Mario Carrera que el juicio a Los Gallegos, estas 44 personas, debería trasladarse a la capital o están las condiciones en el norte para concretarlo?

Comparto la opinión del fiscal Mario Carrera en orden a que no podemos llevar adelante en Arica el juicio en contra de esta banda conforme a los estándares de seguridad o con las medidas de seguridad y protección que hemos llevado adelante en otros casos de narcotráfico. Esto requiere una situación distinta, en Chile nuestras leyes y nuestras prácticas, nuestros procedimientos, no fueron diseñados para enfrentar el riesgo que implican perseguir bandas transnacionales, por lo tanto coincido en ese punto.

Luego, respecto a si el juicio debe hacer en Santiago o debe hacerse de otra manera, hemos escuchado el planteamiento de la Corte de Arica, hemos escuchado la opinión del fiscal Carrera, en mi parecer esa es una alternativa, me parece que también otra alternativa, por ejemplo, que el juicio se lleve adelante por videoconferencias, por Zoom, sin necesidad de trasladar a los acusados.

Exposición de las víctimas

Paula Molina: Ayer lo conversábamos en el diario de cooperativa con Daniel Johnson de la Fundación Paz Ciudadana, decía Chile puede ser un país expuesto a organizaciones criminales internacionales (...). Y lo que está habiendo es otras debilidades. Cuando se revela, por ejemplo, la identidad de los testigos (...). ¿Cómo está Chile preparado para, para esto? ¿Y qué es lo que se está haciendo en estas materias?

Tenemos que contar con medidas eficaces de protección de víctimas, de testigos, de policías, de fiscales, de jueces, para que puedan hacer en ese último caso su trabajo tranquilo, en el caso de víctimas y los testigos, cooperar con la justicia también con tranquilidad, sin que estén expuestas a su vida y su integridad física. Hoy en día, lo que hemos aprendido a propósito del incidente de Arica y eso lo tenemos que aprender, es que no podemos dejar sujetas al buen o mal criterio un juez determinado, en un momento determinado, la seguridad o la integridad física de las víctimas y los testigos en una causa de crimen organizado. Eso no puede ser. Eso no es razonable.

Paula Molina: Hoy día, ¿estamos cumpliendo con eso? ¿O en el escenario donde estamos hoy, estamos cargando el peso de este tremendo riesgo en víctima, en testigo y también en jueces y fiscales?

Podemos y debemos hacer mucho más. Los fiscales necesitan trabajar tranquilos, los jueces también necesitan trabajar tranquilos. Tenemos que diseñar métodos y contar con estrategias apropiadas para evitarlo.

Hay que adoptar medidas disuasivas para los efectos de que atentar en contra de un juez o de un fiscal sea inútil y contraproducente. Eso es lo más eficaz de todo.

Tramitación de la ley de usurpaciones

Rodrigo Vergara: El tema de las usurpaciones, hay harta discusión política pero también técnica sobre el proyecto, ahora va a un veto del Gobierno y según se sabe, para garantizar los votos a ese veto, se va a diferenciar en una cuestión que ahora pasa a ser un delito y sancionarlo o con multas, en algunos casos, o con cárcel en otros. ¿Puede complicar esa situación la investigación del Ministerio Público, aunque finalmente sea el juez el que sanje, pero puede perjudicar la investigación, complicar el desarrollo de esa pesquisa, de esa causa?

Lo que pasa que aquí hay algunas modalidades de usurpación, especialmente en las modalidades de usurpación no violentas tienen asignadas multas, son delitos pero tienen multas. Entonces, a mí me corresponde hoy día, en el actual estado de tramitación de esta ley, lo que nos corresponde es, una vez que ésta sea aprobada, aplicar la ley que el Congreso Nacional apruebe.

Avance de la investigación del caso convenios

Verónica Franco: En el caso convenios, ¿se avanza? ¿Van a ser convocados finalmente el ministro Montes, el exministro Jackson, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez?

No se puede descartar la citación de ninguna persona. De hecho, yo manifesté, por ejemplo, que era bastante probable, que el ministro Montes se le citase. Había consideración de que fue un hecho público y notorio que aportó un conjunto de antecedentes documentales y que los llevó a la Fiscalía. Entonces, es una diligencia que probablemente se lo dice, sea citado para los efectos de que entregue antecedentes respecto de esos documentos.

Quisiera decir dos cosas: Primero, hemos avanzado todo lo más rápido y lo más coordinadamente posible. Es decir, ninguna investigación tiene que quedarse atrás. Tienen que avanzar todas las investigaciones que llevamos a lo largo del país de manera coordinada y ordenada. Las investigaciones no solo avanzan en el tipo de hechos que se denunciaron o por los que abrimos la investigación de oficio, también estamos explorando la posibilidad de que otros hechos que tengan que ser investigados y cuando el mérito para ello también los hemos iniciado investigaciones sobre el particular. Son investigaciones de largo aliento. Y como ustedes saben, no es fácil revisar cuentas corrientes, revisar computadores, revisar correos electrónicos. Ha habido algunos casos en los cuales hemos podido formalizar la investigación prontamente. Hay otros casos en los cuales nos vamos a tomar el tiempo. Pero estamos trabajando lo más rápido posible y estirando todos los recursos que tenemos.

En segundo término, para poder avanzar bien, para poder investigar bien la corrupción, necesitamos un buen plan de fortalecimiento. O sea, tenemos recursos, pero estamos todo el tiempo con recursos muy escasos. Eso es sabido en Chile.