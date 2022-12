Ministra de Justicia pidió abandonar lógica de "gallito con el Gobierno" en votación por fiscal nacional

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, salió defender la nominación de Marta Herrera para el cargo de fiscal nacional, dado que en la derecha sostienen que ratificar este nombre implicaría la continuidad del exjefe del Ministerio Público Jorge Abbott.

Los senadores de oposición acusan aquello debido a que la persecutora fue asesora jurídica de Abbott, aunque estaba en ese puesto desde la administración anterior, a cargo de Sabas Chahuán.

Considerando que Herrera es la segunda elección del Presidente Boric, después de que se cayera la propuesta de José Morales, la secretaria de Estado dijo esperar "firmemente poder contar con el apoyo del Senado" en esta ocasión, que debe otorgar 33 votos a favor para confirmarla en el cargo.

"Sabemos que esta es una decisión muy importante para el país; no se trata de un gustito o un gallito con el Gobierno, sino de una preocupación de todos los chilenos y chilenas, que es la número uno, que es la seguridad", apuntó.

Ríos añadió que "espero que estas críticas no estén fundadas en un sesgo de género; me parece que es importante evaluar las competencias, la trayectoria, el currículum y el trabajo que ha realizado Marta Herrera, y no sólo quién haya sido su jefe en un momento".

"Estamos trabajando intensamente para que este nombre sea ratificado (...) la Fiscalía es un órgano esencial para la persecución penal; cada día que pasa en que no tenemos esta decisión terminada, es un día menos que podemos empezar a trabajar en el plan de mejoramiento de la Fiscalía", enfatizó la ministra.

Por ello, "llamamos a los senadores y senadoras a dejar de lado las preferencias -muy legítimas- individuales, y a pensar en el país. Este no es un gallito con el Gobierno, no es un tema político; es un tema de país, es un tema de Estado, es un tema de seguridad para los ciudadanos y ciudadanas".

UDI NO CONCURRIRÁ CON SUS APOYOS

No obstante el llamado de Ríos, el comité de la UDI -conformado por nueve senadores- ya confirmó que rechazará esta nominación, calificada como "una provocación del Gobierno" por el jefe de la bancada, Iván Moreira.

Previo a que Herrera exponga ante la Comisión de Constitución el próximo lunes desde las 11:00 horas, la gremialista Luz Ebensperger, que integra dicha instancia señaló que "no hablo con la prensa de los nominados mientras yo no los escuche en la comisión, porque es ahí cuando uno se debe hacer y formar un criterio y saber si va a aprobar o no esa nominación propuesta por el Presidente".

"En el caso en cuestión, sin emitir yo opinión de cómo voy a votar, creo que está muy difícil (conseguir) los votos para ser aprobada. Estos son acuerdos, y en esta segunda nominación no tuvo contacto con los parlamentarios al menos de mi partido", advirtió.

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) también anunció su voto en contra, apuntando que tampoco hubo comunicación con ella en particular desde el Gobierno.

Ante este escenario, su par comunista Daniel Núñez se preguntó "qué quieren" quienes se proponen rechazar la nominación: "¿Quieren que el Presidente nombre a un fiscal que sea afín ideológicamente a la derecha? ¿Que sea un fiscal que más o menos sea un abogado litigante que haya trabajado en los estudios jurídicos que a ellos les sirven? Yo creo que eso no es lógico".

"Los senadores no podemos abordar este debate pensando quién es el fiscal que más nos gusta, porque si me preguntan a mí, ninguno de los cinco nombres de esta quina o la anterior me satisfacen como lo que yo esperaría de un fiscal nacional, pero yo no puedo parar el Ministerio Público, inmovilizar el nombramiento de un titular, hasta tener un fiscal afín", remarcó.