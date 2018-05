Ministro Larraín desdramatizó cita con Abbott por situación judicial de Moreira

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la nueva polémica por la reunión sostenida cuando aún era senador con el fiscal nacional Jorge Abbott para tratar el caso del desaforado senador Iván Moreira, imputado por la emisión de boletas falsas en el marco del caso Penta.

La cuestionada reunión se produjo un día después de la elección de Sebastián Piñera, el 18 de diciembre pasado, y poco más de un mes después tribunales aceptó el acuerdo entre Fiscalía y la defensa de Moreira para una salida alternativa, con lo que ni siquiera recibió una condena.

El ministro admitió que como jefe de comité de los senadores de la UDI, junto con su par de RN Andrés Allamand, le envió una carta pública a Jorge Abbott pidiendo acelerar la situación de Moreira para no afectar los quórums.

Posteriormente, le pidió una reunión al fiscal nacional para insistir sobre el mismo tema.

"Lo hicimos públicamente, no tenemos nada que ocultar en eso y por cierto, el fiscal nacional no le puede dar órdenes de cómo investigar o no a un fiscal ni le puede decir lo que tiene que pedir o no", dijo Larraín.

El ministro dijo que no se reunió con el fiscal a cargo del caso Penta -Manuel Guerra - porque no le correspondía, y sostuvo que Abbott tampoco tenía la capacidad para definir la situación de Moreira.

El titular de Justicia resaltó además que llegó a la conclusión de que el hecho que los parlamentarios tengan fuero y eventualmente sometidos a una investigación puedan ser desaforados, ello altera las mayorías en el Congreso o podría alterarlas, por lo que tiene la convicción de que es necesario y conveniente terminar con el fuero de los parlamentarios.

"Lo único que hemos pedido, para evitar la falta de representatividad democrática que muchas veces supone el desafuero, es que se tramitara rápidamente y quizá por eso lo mejor sería terminar con el fuero", recalcó.