Presidenta de Asociación Nacional: El Ministerio Público necesita más fiscales

La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Trinidad Steinert, explicó en Cooperativa que "el Ministerio Público necesita más fiscales" al comentar, en Lo Que Queda del Día, las redadas que ha realizado Carabineros junto al Gobierno y que han dejado miles de detenidos.

Steinert remarcó que "el tema de seguridad pública es un tema de Gobierno en el cual la Fiscalía y el gremio no tienen por qué meterse. A nosotros lo que nos preocupa más como fiscales operativos es cómo podemos enfrentar no solamente este operativo, que ya no es la primera vez que se realiza, o sea, hemos tenido situaciones anteriores donde se hace una detención masiva en distintos Gobiernos".

Sobre el último operativo, la fiscal apuntó que "en esta ocasión no se advirtió a las autoridades, porque al gremio no se le va a advertir, sino que a los distintos intervinientes, no solamente a los fiscales, sino que me refiero a Defensoría y Tribunales, no fueron advertidos porque si no uno puede estar más preparado, abrir una sala y llamar a más fiscales para enfrentar estas audiencias de controles".

La dirigenta enfatizó que "a la Asociación de Fiscales le preocupa que en varios otros requerimientos, por ejemplo, modificaciones legales, no se esté visualizando la necesidad de que vaya aparejado esto con más fiscales".

La profesional explicó que "tenemos la reforma de responsabilidad penal adolescente, donde se exige (...) que los fiscales tengan exclusividad en esas investigaciones, que a mí me parece muy bien, porque es un tema que amerita eso, pero no viene con más fiscales. (...) Es necesario que para que enfrentemos esto con eficiencia venga una dotación mayor".

Steinert concluyó que "es conveniente una coordinación mejor, pero sí yo entiendo que el día de hoy el Ministerio Público necesita más fiscales, entonces, no basta solamente con una coordinación, o sea, yo entiendo que en este caso específico es conveniente (...), pero tenemos que ver en forma mucho más global y, en ese sentido, es necesario que la Fiscalía tenga una mayor dotación de fiscales".