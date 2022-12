Presidente Boric revelará esta jornada la nueva propuesta para fiscal nacional

El Presidente Gabriel Boric dará a conocer esta jornada la nueva propuesta de fiscal nacional, luego de la fallida postulación de José Morales, cuyo nombre fue rechazado por el Senado a finales de noviembre.

En la víspera, el Mandatario criticó que "el debate respecto a la Fiscalía Nacional no ha estado a la altura de lo que esperan los ciudadanos, esto no se trata de lo que más le interesa a un senado o si este es un gallito para el Gobierno o no. La pregunta es cómo fortalecemos la persecución del delito, ese debiera ser el centro del debate, no quién gana o quién pierde de los políticos, ahí debiera estar nuestra principal preocupación, en esa línea estamos actuando".

La semana pasada la Corte Suprema completó la quina para la elección del nuevo fiscal nacional, incluyendo a los fiscales regionales de Ñuble y Los Ríos, Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez, respectivamente; los que se suman a Ángel Valencia -quien obtuvo 17 votos al igual que Morales en la primera quina-, Marta Herrera (nueve votos) y Carlos Palma (siete votos).

El nuevo nombre que será propuesto por el Gobierno requiere de 33 votos para ser ratificado. Según lo que se ha trascendido, entre los favoritos están el abogado penalista Ángel Valencia y el actual fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. El primero de ellos ha sido cuestionado por defender en el pasado al exjuez de Garantía de Rancagua, Luis Barría, en un caso de acoso sexual.

Por el momento, el trabajo del Gobierno está en convencer a las y los parlamentarios de votar por su candidato y así terminar con este proceso, sin embargo, hay críticas por parte del oficialismo del nulo acercamiento del Ejecutivo en el Congreso.

El senador Esteban Velásquez (FRVS) reveló que "hasta este momento como Federación Regionalista, puedo decir responsablemente que no hemos tenido una conversación formal con el Gobierno, hasta este momento no sabemos de las consideraciones, por supuesto mucho menos el nombre o algunas características que esté buscando, opinión nuestra, y nos parecería a nosotros muy oportuno entregar lo que corresponde siendo parte del bloque oficialista".

"Esperamos siempre con mucho optimismo y ganas de aportar, dentro de la sinceridad y franqueza política que hemos tenido hasta ahora", añadió.

A partir de hoy, el Senado tiene cinco días para ratificar o no a la o el nuevo postulante para encabezar el Ministerio Público, por lo que se prevé que esta votación se ponga en tabla el próximo lunes 19 de diciembre y, de repetirse la misma situación, el proceso tendrá que repetirse nuevamente.