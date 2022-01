Presos del estallido: Fiscal nacional ve "delicado" posibles amnistías en "delitos de especial gravedad"

El fiscal nacional, Jorge Abbott, comentó con preocupación el avance del proyecto que busca amnistiar a personas detenidas en el marco del estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019, texto que la Comisión de Constitución del Senado modificó hoy en esa línea dejando de lado el polémico concepto original de indultos.

"La propuesta simplifica (la iniciativa), en el sentido de conceder la amnistía y de tener un catálogo de delitos", resaltó el senador DC Francisco Huenchumilla, impulsor de la indicación aprobada este miércoles en la referida instancia legislativa.

Al repecto habló Abbott esta jornada, tras participar en la cuenta pública de la Fiscalía Regional del Maule. "Hemos dicho desde hace tiempo que nos parece delicado, grave, que pueda amnistiarse en este caso delitos de especial gravedad", enfatizó el jefe nacional del Ministerio Público.

"Entendemos que es posible, que puede haber indulto o amnistía respecto de delitos de menor entidad como desórdenes públicos y daños simples", pero "cuando estamos hablando de delitos graves como robos con violencia, robos con intimidación u homicidios, la verdad es que creo que se sienta un precedente muy complejo para lo que viene en el futuro", planteó.

Aquello porque, sostuvo, "no habría razón para que las personas no esperaran que en el futuro se dictara una nueva ley de amnistía y, en consecuencia, no se inhibieran conductas que han causado mucho daño a muchas personas, muchos perjuicios a las personas y también a la propiedad pública y privada".

En tanto, Abbott contó que tuvo una "muy gentil" conversación telefónica con el Presidente electo, Gabriel Boric, quien le manifestó "la relevancia que tiene el Ministerio Público, el respeto por parte del nuevo Gobierno a la autonomía de nuestra institución y un llamado a trabajar conjuntamente para abordar un tema que el Presidente electo es particularmente sensible, que es la seguridad pública".

"En consecuencia, ahí tenemos una tarea en que nosotros con el Gobierno debemos trabajar coordinadamente" a fin de "enfrentar un problema que preocupa a toda la ciudadanía", sentenció.

En la cuenta pública, la Fiscalía Regional del Maule se informó que durante el 2021 ingresaron al Ministerio Público local un total de 65 mil causas, las que fueron atendidas por 41 fiscales en las 30 comunas que conforman la región.