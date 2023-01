Quintana: "Probablemente el Gobierno está cayendo en el juego de colegas que no toman en serio la trascendencia del fiscal nacional"

Molestia generó en la Cámara Alta el duro emplazamiento que les hizo ayer el Presidente Gabriel Boric ante los posibles descuelgues de senadores de diversos sectores políticos en la eventual ratificación de Ángel Valencia como fiscal nacional, que será votada el próximo lunes.

Frente a quienes acusan que esta tercera nominación es un guiño a la derecha, el Mandatario sentenció que "no hago monedas de cambio en estas cosas", y que en definitiva, "lo importante es que la Fiscalía no puede seguir descabezada, y lo que me corresponde es, dentro de esa quina, presentar un nombre al Senado".

"Hemos presentado dos que han sido rechazados por el Senado, y ahora presentamos un tercero, que también tuvo una alta votación en la conformación de la quina. Aun así, hay algunos amenazando nuevamente con que van a rechazar. Yo les pregunto: ¿a qué están jugando?", cuestionó.

Al respecto, el senador oficialista Jaime Quintana (PPD) dijo que "no sé cómo el Presidente puede formularnos esa pregunta, al menos, a quienes hemos votado favorablemente las dos nominaciones anteriores o quienes hemos estado participando activamente en la mesa de seguridad en La Moneda".

El expresidente del Senado agregó que "probablemente sea el propio Gobierno el que está cayendo en el juego de algunos colegas que no se han tomado en serio la trascendencia de esta decisión del fiscal nacional para la realidad criminal que tiene el país hoy en día".

FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS RECHAZA NOMINACIÓN DE VALENCIA

En tanto, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una declaración en que rechazó la carta del Presidente Boric para encabezar el Ministerio Público.

"Nos parece grave (la nominación de Valencia), quien defendió al exdirector de Carabineros Villalobos, en el caso Patricio Manzano, muerto en tortura y su vínculo con la derecha más dura", acusó la organización.

"Entendemos que es un ejercicio de un profesional, pero él, en las defensas que ha hecho, realmente son lamentables. Además, su nexo con la derecha no da garantías de imparcialidad. Esperamos que no solamente los senadores comunistas, sino que en general los senadores, evalúen todos esos antecedentes para que no voten a favor de este señor", profundizó Alicia Lira, presidenta de la AFEP.

Hasta el momento, los senadores del PC no se han pronunciado públicamente al respecto.