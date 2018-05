Revelan segunda reunión de Abbott con Hernán Larraín: Trataron situación judicial de Moreira

Las reuniones privadas sostenidas por el fiscal nacional Jorge Abbott con parlamentarios como Guido Girardi y Hernán Larraín mientras postulaba a su actual cargo han generado reiteradas críticas por la oportunidad de estas citas, incluso desde el Frente Amplio analizan pedir la destitución del mandamás del Ministerio Público o llevar adelante una comisión investigadora.

Luego que el fin de semana Abbott admitiera que sostuvo un encuentro con Larraín y con el abogado querellante del caso Penta, Mario Zumelzu, en 2015, ahora, un nuevo encuentro del fiscal nacional se suma a la polémica.

Según consta en Transparencia Activa, Abbott recibió en su oficina el pasado lunes 18 de diciembre de 2017, a las 12:30 horas, al en ese entonces senador y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, publicó La Tercera: justo un día después del triunfo de Sebastián Piñera en segunda vuelta.

Desde el Ministerio Público aseguraron que de acuerdo a la solicitud del senador Larraín, la reunión tuvo como objeto tratar la situación judicial de su par de la UDI Iván Moreira, investigado en el marco del caso Penta por la emisión de boletas ideológicamente falsas.

Tras esa cita, en específico, 27 días después, el 15 de enero, el fiscal regional Oriente Manuel Guerra, quien lleva adelante el caso Penta, solicitó audiencia para suspender condicionalmente a Moreira.

Posteriormente, el 30 de enero de este año, el tribunal aceptó el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del senador UDI para suspender el proceso con la fijación de un domicilio y el pago de 35 millones de pesos al Fisco, cifra correspondiente a la totalidad del monto de las boletas ideológicamente falsas facilitadas por el legislador, a quien además se le dio la posibilidad de cancelarlas en 12 cuotas.

El ministro Larraín se refirió a la polémica y rechazó cualquier tipo de acuerdo con Abbott.

"Tanto el propio fiscal (Abbott) como yo hemos dicho que no hubo ningún acuerdo de ninguna especie, sino pregúntenle al ex senador Jaime Orpis si está en situación de exención de responsabilidades o si no la Fiscalía lo ha acusado de delitos gravísimos pidiendo años grandes de penalidades", sostuvo