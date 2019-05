Sebastián Dávalos: Al parecer el fiscal Arias recibía instrucciones del Gobierno

Sebastián Dávalos Bachelet hizo eco, este viernes, de las denuncias realizadas por el fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua, Sergio Moya, contra su superior, Emiliano Arias, y afirmó que éste, "al parecer, recibía instrucciones del Ministerio del Interior" liderado por Andrés Chadwick.

"Emiliano Arias tenía un trato distinto, y eso quedó demostrado en la denuncia del fiscal Moya. Como ustedes vieron, al parecer recibía instrucciones del Ministerio del Interior y le daba un trato preferencial al abogado (UDI) Luis Hermosilla, que, al final, todos sabemos que es Andrés Chadwick; es exactamente lo mismo", dijo Dávalos esta mañana en Rancagua, al concurrir a tribunales para una audiencia de preparación de juicio oral por la arista estafa del caso Caval.

Dávalos señaló que lo anterior se tradujo en "un trato preferencial a Herman Chadwick", sobrino del ministro, imputado y condenado en el caso Caval.

"Con nosotros fueron más severos", dijo el hijo de la ex Presidenta Bachelet, que afirmó haber sido "absolutamente" perjudicado por el actuar de la Fiscalía.

"Uno se pregunta: ¿es objetiva la investigación de la Fiscalía? Yo creo que no", continuó Dávalos, que calificó la disputa entre Emiliano Arias y Sergio Moya como "una pelea de fiscales que les gusta la cámara, que tienen egos muy inflados y que se están sacando todos los trapos al sol en cosas que nosotros, desde hace bastante tiempo, venimos denunciando".

En esta línea, el ex director sociocultural de la Presidencia adelantó que próximamente realizará una denuncia por "algo ocurrido la semana pasada, donde la Fiscalía le dijo a un juez de garantía que se quería negar a investigar un caso donde yo soy querellante; la querella contra el ministro (Nicolás) Monckeberg".

"La Fiscalía decide, de manera absolutamente subjetiva, cuándo quiere investigar y cuándo no", alegó, señalando que presentará otra acusación contra el fiscal Alberto Ayala: "Yo vengo pidiéndole una audiencia desde febrero y, en vez de darla, él decidió que quería cerrar unilateralmente la causa sin investigar y sin tomarme declaración. ¿Es realmente objetiva la investigación? Yo creo que no (...) Eso me llama poderosamente la atención".

Se fijó nueva audiencia

En la audiencia, al defensa de Dávalos acusó ocultamiento de información relativa a un informe del OS-9 de Carabineros que, asegura, lo exculparía de los delitos imputados.

El abogado Carlos Fierro explicó que "establece de manera clara y categórica, por ejemplo, además de otros antecedentes, de que aquí, de acuerdo al análisis técnico realizado por funcionarios que han sido citados y convocados a realizarlo por el propio Ministerio Público, no existe delito".

"Yo no litigo por los medios de comunicación, yo litigo en las salas de audiencia, y esa información que indicó el defensor del señor Dávalos no ha sido debatida en audiencia", apuntó, por su parte, el fiscal Francisco Caballero, por lo que -detalló- "se reagendó todo para el día viernes 10 de mayo, cuando se va a debatir esa unificación de acusaciones, esa cautela de garantía".

"Y eventualmente -agregó-, dependiendo de las resoluciones que se adopten sobre los otros dos puntos, se va a debatir la preparación del juicio oral en relación al señor (Mauricio) Valero".

"Los señores de Chile Vamos no tienen ética"

Dávalos aprovechó también la oportunidad para aclarar los comentarios que formuló la semana pasada, a propósito de la polémica por la presencia de los hijos de Sebastián Piñera en la delegación oficial que viajó a China.

"Yo quiero ser súper enfático en esto: yo no he criticado a los hijos de Sebastián Piñera; critiqué a los personeros de Chile Vamos, la gente del 'raspado de olla', los señores de Asipes, los señores de las coimas, Corpesca, etcétera, no tienen altura moral para criticar a nadie, y lo más divertido es que cuando se trata de su vereda se hacen las víctimas", sostuvo.