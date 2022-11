Senado vota la candidatura de José Morales para ser fiscal nacional, que aún no tiene los votos suficientes

El Senado delibera esta tarde sobre la candidatura de José Morales para convertirse en el nuevo fiscal nacional, un nombre que preliminarmente no tiene asegurados los votos necesarios para ser ratificado en el cargo por los próximos ocho años.

En la previa a la sesión de Sala, que comenzó a las 15.17 horas, el fiscal jefe de Santiago Norte cuenta preliminarmente con 30 apoyos, de los 33 requeridos para alcanzar el quorum de dos tercios.

La incertidumbre respecto a la votación radica en que habrá varias ausencias: Alfonso de Urresti (PS), Felipe Kast (Evópoli) y Yasna Provoste (DC), esta última quien había anunciado su voto a favor, se encuentran en el Parlamento Europeo, en Bruselas, Bégica, por lo que no participarán en la definición de hoy.

Otra baja importante en el oficialismo es la senadora Isabel Allende (PS), quien está con licencia médica. En tanto, los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Daniel Núñez (PC) han dicho estar en reflexión.

Quien también sigue sin definir su voto es el senador Iván Flores (DC): "Creo que ha habido mucha información en un sentido y en otro que hace que uno sea prudente, y como no conozco al señor Morales ni personalmente ni su trayectoria antes de este proceso -no estaba dentro de los fiscales más conocidos, excepto por un par de cuestiones que se le criticaron-, la verdad es que no tengo todavía una opinión ni una decisión tomada. Va a depender de lo que sigo revisando, y sigo revisando aquellos antecedentes que se le critican y algunos aparecimientos de prensa donde se establecen sus fortalezas".

El independiente Karim Bianchi adelantó que votará en contra de Morales, a quien no considera que "la mejor persona" para liderar la institución persecutora.

El senador José Miguel Insulza (PS), en tanto, confirmó que votará a favor: "Espero que se apruebe, eso es lo que yo quiero, pero otra cosa es que vaya a hacer pronósticos. He dicho desde el principio que voy a votar favorablemente. Hay varios senadores que están fuera y que no pidieron permiso constitucional, por lo tanto, no se descuentan del quórum, y hay que evaluar eso también".

UDI APOYARÁ MAYORITARIAMENTE; RN PROBABLEMENTE RECHAZARÁ

En la oposición, la UDI ha comprometido ocho de sus nueve votos: solo David Sandoval conunicó que se abstendrá. En RN, por su parte, se prevé que algunos senadores sigan la postura de Rodrigo Galilea de rechazar.

"¿Qué es lo mejor para el Ministerio Público en este momento? ¿Que tome la dirección alguien que ha estado involucrado en esa dirección, que es apoyado además por todos quienes han ocupado los principales cargos durante todos estos años? Es lógico que ellos mismos, que han participado en este deterioro, sean capaces de reinventarse y de sacar adelante la institución, pero yo tiendo a pensar que no. Reconociendo los méritos, la experiencia y los conocimientos del fiscal Morales, yo creo que no es la persona apropiada para dirigir la institución", argumentó Galilea en la Comisión de Constitución, que esta semana escuchó al candidato.

La instancia parlamentaria, de todos modos, dio ayer luz verde a Morales y despachó su nombre a la Sala, con votos de Luz Ebensperger (UDI), Pedro Araya (independiente en bancada PPD) y Matías Walker (Demócratas).

"En lo personal, por la compleja situación que vive el Ministerio Público, creo que José Morales sí puede ser un buen conductor en esta etapa, porque él no ha estado en la gestión directa de la institución", opinó Araya, mientras Walker destacó que el candidato tiene "un plan concreto para revitalizar el Ministerio Público, lo veo como una persona con carácter suficiente para enfrentar la persecución penal".

CASOS CASCADAS Y BASURA

Durante su exposición del lunes en la comisión, Morales fue consultado por su rol en la investigación del caso "Cascadas", del cual dijo haber sido "apartado injustamente" por el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán.

Chahuán respondió la última jornada afirmando que Morales fue alejado de la causa porque había dudas acerca de la "eficiencia" de la investigación que estaba llevando adelante; que si él fuera integrante de la Corte Suprema o Presidente de la República, no habría escogido a Morales.

Sobre estos dimes y diretes, Insulza opinó que "hay un viejo dicho que dice que 'todo sucesor es un incompetente y todo antecesor es un malagradecido', entonces probablemente calificará entre alguno de esos; uno no habla generalmente de los que lo han sucedido en el cargo o los que lo pueden suceder".

Otro cuestionamiento que ha surgido contra el abogado es por un apoyo que brindó a una denunciante del caso "Basura", con quien mantenpia una relación amorosa, a quien asesoró en la redacción de un escrito cuando desistió de la acusación.

El fiscal se defendió asegurando que entonces solo respondió una pregunta, le expuso a la mujer sus opciones y le dio una recomendación jurídica, descartando así la existencia de un conflicto de interés.

PROPONEN RENDICIÓN DE CUENTAS Y RATIFICACIÓN A MITAD DE PERÍODO

En paralelo a este proceso, los senadores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Felipe Kast, Kenneth Pugh y Alejandro Kusanovic ingresaron el lunes una reforma constitucional que propone que el fiscal nacional rinda cuenta y deba someterse, a mitad de su período, a una ratificación por parte la Cámara Alta.

"En el fondo, que rinda cuentas públicas al cuarto año y de ahí se proceda a votar, es decir, que con un tercio de los votos pueda ser confirmado, y si quiere ser removido, hay que conseguir dos tercios más uno de los votos", explicó el RN Kusanovic.

A su juicio, "es una alternativa muy razonable para corregir cualquier error que ocurra en el proceso, y creo que es sumamente importante para tener, y que no nos pase lo que pasó anteriormente, que quedamos clavados con ocho años con alguien a quien quizás no queríamos".