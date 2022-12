Senador Castro: La Corte Suprema fue débil en la selección de candidatos a fiscal nacional

Después de que la Cámara Alta rechazara a las dos nominaciones del Presidente Gabriel Boric para asumir el cargo de fiscal nacional, el senador Juan Luis Castro (PS) opinó que la Corte Suprema debería subir las exigencias en la etapa de preselección.

"La Corte Suprema, como primer filtro -con el respeto que le tengo- creo que fue débil en el mecanismo de selección. No basta con escuchar 10 minutos a cada candidato y después proceder a votar. No hubo ni una sola pregunta, ni una proyección de un plan de trabajo", cuestionó el parlamentario en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Si bien dijo respetar los criterios del máximo tribunal, al tratarse de la entidad que encabeza un poder independiente, planteó que "podría haber un mecanismo para que esa quina sea un poquito más digerida, un poquito más exigida en los candidatos en cuanto a sus propuestas".

"Esto no puede seguir como está... Para el futuro debiéramos ser prescindentes. Haría un modelo de cuatro años, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, traslapando los períodos presidenciales", profundizó, agregando que en las circunstancias actuales, lo ideal hubiese sido desarrollar un nuevo concurso, lo que ya fue descartado por la Suprema.

Por otro lado, Castro reiteró que la reacción de la derecha al nombre de Marta Herrera consistió en "hacer un gallito con el Gobierno y decirle al Presidente Boric: 'Porque viene propuesta por usted, no la vamos a aceptar sin escuchar nada'".

No obstante eso, consideró que el Mandatario se precipitó al "dar la sensación de que porque no está nombrado un fiscal nacional están paralizadas las fiscalías, que no hay persecución del delito. Perdóneme, pero eso no es tal", señaló el expresidente del Colegio Médico.