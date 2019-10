Ministro y pugna Suprema-TC: No puede haber instituciones que le pongan el pie a otra

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, rechazó que haya instituciones que "le pongan el pie a otra" al comentar la pugna entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, y llamó a ambos organismos a trabajar en conjunto.

El llamado "choque de trenes" se originó tras la defensa que hizo el TC de su autonomía y el ejercicio de sus facultades, luego de que la Tercera Sala del máximo tribunal determinara que puede revisar fallos originados en el Tribunal Constitucional vía recursos de protección.

"Aquí no puede haber instituciones que le pongan el pie a otra, no queremos que existan instituciones que interfieran en la labor de otro, sino que instituciones que cooperen para que cada uno, cumpliendo sus funciones, hagan y desempeñen el rol que el orden constitucional les ha asignado", expuso Larraín.

"Y por eso es que le hacemos un llamado para que trabajen de forma colaborativa a definir exactamente dónde empieza la atribución de una y dónde termina la de la otra", reiteró.

Asimismo, el titular de Justicia aseguró que trabaja con el Presidente Sebastián Piñera para presentar más adelante una reforma constitucional que permita zanjar este tipo de problemas.

"Así como hemos hecho un llamado a diálogo para resolver en forma directa y bajar las tensiones entre instituciones tan importantes, estamos, y así lo hemos conversado con el Presidente, trabajando en distintas medidas de carácter normativo para ayudar a resolver estos temas. Eso incluye una reforma constitucional que vamos a presentar más delante, de manera de generar muros infranqueables que impidan las tensiones y que dos organismos estén tratando las mismas materias", explicó.

El presidente de la Suprema, Haroldo Brito, criticó que "no es tiempo" para impulsar reformas de este tipo.

"Yo creo que hay una resolución, que es la que ha generado esta preocupación, pero también pienso que esto puede variar. Creo que las cosas no están todavía como para pensar en un reforma en este momento. Es una situación que se puede seguir resolviendo", acotó Brito.

Por su parte, la ministra Ángela Vivanco, que integra la tercera sala del máximo tribunal del país, sostuvo que la reforma es una decisión del Presidente.

"El Presidente tiene el poder constituyente junto con el Congreso. Es una decisión de él, nosotros no podemos entrometernos en otro poder del Estado. Es su decisión, si lo él estima, es el caso. Nosotros no opinamos en eso salvo que nos pidan expresamente informes, que no ha sido el caso", afirmó la magistrada.

Pugna viene en "buen momento", plantea Insulza

Desde el Senado, el socialista José Miguel Insulza planteó su posición y sostuvo que, aunque "nunca" verá "con buenos ojos un conflicto entre poderes, este viene en un buen momento".

Aquello porque, argumentó, "el Tribunal Constitucional está invadiendo atribuciones del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado, y en ese caso por lo menos me pronuncio clara y tajantemente por decir que la función judicial en este sistema político y en esta Constitución esté en manos de la Corte Suprema, y hay que buscar formar de evitar que el TC alteres las decisiones de la Suprema"

Ministra Sandoval se restó de declaración pública de la Tercera Sala

El miércoles, el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, desdramatizó la pugna y descartó un quiebre con el TC, luego de que éste, con una puesta en escena de sus 10 integrantes, calificara de "improcedente" el fallo de la Tercera Sala de la Corte.

Brito planteó que "el problema consiste en una resolución de una de las salas de esta Corte y (...) no significa que la Corte, como tribunal, tomó resolución que afecte al TC". A ello respondió ayer la Tercera Sala, con una declaración pública en que defendió su resolución y planteó que "la Suprema se divide en Salas y cada una de ellas representa a toda la Corte", la cual, por su parte, también descartó un quiebre interno.

ACLARACIÓN

A solicitud de la ministra María Eugenia Sandoval, la Dirección de Comunicaciones informa que la mencionada ministra no suscribió declaración pública entregada ayer por ministros de la Tercera Sala, toda vez que no se encontraba en funciones ➡ https://t.co/zcaTrPgDgZ — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 11, 2019

No obstante, el Poder Judicial comunicó este viernes que la ministra María Eugenia Sandoval solicitó aclarar que ella no suscribió la declaración de la Sala que integra, al no encontrarse en funciones en ese momento, y reiteró que tampoco comparte los fundamentos formulados por el voto de mayoría del fallo de la controversia, y en el cual ella fue el único voto disidente.