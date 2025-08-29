Operación Imperio: Revelan modus operandi de asociación que se hizo de 3.000 millones

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los 22 sujetos restantes acusados de pertenecer a la asociación criminal que, operando en distintas regiones del país, perpetró un megafraude de más de 3.000 millones de pesos, y que fue desarticulada el jueves por la PDI en la denominada "Operación Imperio".

El operativo dejó un total de 41 detenidos sindicados de integrar una red dedicada al lavado de dinero, estafa y fraude a entidades financieras, principalmente de la Región de La Araucanía y de otras como Los Ríos, Valparaíso y Metropolitana.

Esta jornada es el segundo día de formalización, pues en el primero 19 de los capturados quedaron con medidas cautelares como arraigo nacional y arresto domiciliario.

Sin embargo, la defensa de los imputados que faltan por formalizar sostiene que no todos tienen el mismo grado de responsabilidad en los delitos, por lo que la justicia -agregan- no debería enviarlos a todos a prisión preventiva.

"Creo que la tarea dificultosa es poder hacer las diferencias entre las participaciones de uno y otro individuo formalizado. No todos tienen el mismo grado de responsabilidad respecto de los delitos, y hay que distinguir a las personas que han sido usadas por otras", dijo Raúl Reyes, abogado de uno de los acusados.

En la misma línea, el letrado Dionisio Ulloa añadió que insistirán "en que, al menos, parte importante de los miembros de esta familia no tienen la participación que indica el señor fiscal" jefe de la Araucanía, Roberto Garrido.

Además, indicó que Garrido "expuso antecedentes nuevos que la defensa desconocía y que, de alguna forma, involucra a algunos de los miembros de la familia en ciertos hechos" delictivos.

"Vamos a pedírselos al fiscal para revisarlos y ejercer nuestro derecho (de defensa) dentro de los plazos que establece la ley", adelantó Ulloa.

Falsificar documentos para ganar dinero, incluso reclutando a personas en situación de calle

Fiscalía sostiene que el megafraude perpetrado por la asociación criminal -que, al menos, operaba desde 2019- les permitió ganar un patrimonio de más de tres mil millones de pesos, traducidos en la obtención de bienes de lujo como relojes, viviendas, autos de alta gama, incluido un Tesla; lanchas, helicópteros y hasta una avioneta.

El modus operandi, según Garrido, era la falsificación de documentos, como la emisión de títulos profesionales falsos para engañar a las entidades bancarias, incluso involucrando en ello a personas en situación de calle.

"Esta investigación se inicia a raíz del trabajo de análisis criminal, obteniendo información de distintas indagatorias en las que podía determinarse la existencia de un modus operandi y vincular a personas que poseían un patrimonio importante sin justificación respecto del origen de esos bienes", comunicó Garrido.

"También es fundamental para el esclarecimiento de los hechos el trabajo con otros entes estatales como el Servicio de Impuestos Internos (SII), que incorporó a un funcionario directamente en el equipo de la Fiscalía", valoró el fiscal.