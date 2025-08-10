Poder Judicial reactiva proyectos de construcción de tribunales en Porvenir, Laja y Temuco

El Poder Judicial inició el proceso de reactivación de las obras construcción de los nuevos Juzgado de Letras y Garantía de Laja (Biobío) y Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Porvenir (Punta Arenas), así como la terminación del Centro de Justicia de Temuco.

A través de Mercado Público, la administración de la judicatura seleccionará las empresas que quedarán a cargo de los proyectos, que implican una inversión de 25 mil millones de pesos.

En el caso de la capital de La Araucanía, la iniciativa -paralizada desde 2020, por la quiebra de la empresa española a cargo- debe albergar al 1°,2° y 3° Juzgado Civil y al Juzgado de Letras del Trabajo, en dos edificios de 7 y 2 niveles, con una superficie total de 11.832 metros cuadrados.