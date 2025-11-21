Por varias "salidas de banco": delincuentes recibieron pena de cárcel perpetua

A la pena de presidio perpetuo fue condenado Luis Arturo Hinojosa Rojas, a quien el Sexto Tribunal de Juicio Oral de Santiago encontró culpable de nueve delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación, dos robos con violencia y/o intimidación frustrados y tres delitos consumados y calificados de robo con violencia.

En fallo unánime, los jueces sumaron una pena de 3 años y un día de reclusión efectiva por el delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida.

Se trata de ilícitos perpetrados entre 2021 y 2022, en diversas comunas de la Región Metropolitana, y conocidos como "salidas de banco", pues afectaron a personas que concurrían a estas entidades financieras para realizar depósitos o giros de dinero.

En tanto, Sergio Dante Véliz Villablanca también recibió la pena de presidio perpetuo, en calidad de autor de cinco delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación, un sexto frustrado y un delito consumado y calificado de robo con violencia; más dos penas de 541 días de presidio por tenencia ilegal de partes y piezas de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones.

En el caso de Rodrigo Andrés San Martín Acevedo, se impuso la pena de presidio perpetuo por seis delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación, un séptimo frustrado y un delito consumado y calificado de robo con violencia.

En la causa, el tribunal también condenó a Pedro Pablo Contreras Baeza, a presidio perpetuo, por cinco delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación y tres delitos consumados y calificados de robo con violencia.

En tanto, Marco Antonio Solís Huenchuleo y Julio Jorge Cortez Riveros deberán cumplir sendas penas de 15 años y un día de presidio efectivo, como autores de dos delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación.

Finalmente, Luis Andrés Fuentes Mansilla deberá purgar 10 años y un día de reclusión, en calidad de autor de tres delitos consumados de robo con violencia y/o intimidación.