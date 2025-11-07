San Vicente: Cadáver calcinado pertenece a joven madre secuestrada hace más de un mes

El cuerpo amarrado y calcinado que fue descubierto el jueves durante un operativo antinarco en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua (Región de O'Higgins) corresponde al de una madre secuestrada hace más de un mes que un familiar intentó rescatar.

La víctima, identificada como Catalina Rojas González, desapareció el 20 de septiembre y logró avisar, mediante llamada, a un pariente que se encontraba retenida. Pero éste, al querer salvarla, recibió amenazas de los presuntos responsables de que la matarían si se atrevía a hacerlo.

Otro familiar añadió que la mujer se había ido de la casa y se encontraba en situación de calle, por lo que deambulaba en el sector.

Además del cuerpo de Catalina -madre de tres hijos y con una edad de 25-, otro cadáver descuartizado fue hallado en el mismo operativo, efectuado el jueves en la población San Luis, localizado en el sector Pueblo de Indios.

El procedimiento también condujo a nueve sospechosos a una comisaría de Carabineros, de los cuales dos eran chilenos y el resto extranjeros; y resultó en la incautación de armas, dinero, drogas y una red de cámaras de la supuesta banda criminal detrás del caso.

De los sospechosos, cuatro fueron aprehendidos por delitos de homicidio y narcotráfico y su control de detención fue ampliado hasta el próximo martes a las 09:30 horas, a pedido verbal y "urgente" del Ministerio Público a raíz de diligencias pendientes en curso.

No se ha confirmado hallazgo de un tercer cuerpo

Continúan los operativos de Carabineros en búsqueda de más cuerpos ocultos en el sitio del suceso, pero no se ha confirmado aún el descubrimiento de un tercero.

"Son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación, que originó la entrada y registro a otros domicilios ayer (jueves). Entiendo que hay personal de Fiscalía en contacto con la familia (de la víctima mujer)", informó el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, a la prensa.

"Se va a informar respecto de otras acciones que vamos a realizar. Vamos a traer más personal y estamos pidiendo refuerzos porque esto es un sector entre urbano y rural. Tenemos un cerro en las inmediaciones y, por tanto, es bastante amplio y debemos rastrearlo por completo", añadió.

Según precisó el persecutor, hay "unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado ayer, descuartizado, o a un tercer cuerpo. Eso va a ser materia de los peritajes. Pero efectivamente hay unas osamentas que fueron encontradas durante el transcurso de la mañana".

La familia de Catalina, hasta el momento, ha optado por el silencio. No obstante, se estima que se dirija esta jornada a la Fiscalía de San Vicente de Tagua Tagua.

Avances en la investigación y operativos policiales

Los operativos de Carabineros continúan intensamente en la zona. Durante esta jornada han continuado los operativos en búsqueda de más cuerpos que podrían estar ocultos en algún domicilio de la población San Luis, labor que se extenderá hasta mañana.

"Es un terreno agreste, con mucho arboleo, basura, lo cual ya se ha 'peinado', se ha rastrillado todo el lugar para poder enfrentarlo de mejor forma", informó el general Guillermo Bohle, jefe de la Sexta Zona de Carabineros.

En esta línea, explicó que "han llegado nuevos equipos georradar de Santiago en apoyo para continuar con las pericias y el levantamiento en el terreno". Asimismo, se sumará "más apoyo de la Escuela de Suboficiales para poder 'peinar' de mejor forma el sector y poder entregar la tranquilidad necesaria para poder esclarecer este hecho tan macabro".

Un elemento inquietante que surgió de la investigación es la información sobre una presunta existencia de una "casa de tortura" en el lugar.