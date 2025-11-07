San Vicente: Cadáver calcinado pertenece a joven madre secuestrada hace tres meses

El cuerpo amarrado y calcinado que fue descubierto el jueves durante un operativo antinarco en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua (Región de O'Higgins) corresponde al de una madre secuestrada hace tres meses que un familiar intentó rescatar.

La víctima, identificada como Catalina Rojas González, logró avisar, mediante llamada, a un pariente que se encontraba retenida. Pero éste, al querer salvarla, recibió amenazas de los presuntos responsables de que la matarían si se atrevía a hacerlo.

Además del cuerpo de Catalina -madre de dos hijos y con una edad superior a los 20-, otro cadáver descuartizado fue hallado en el mismo operativo, efectuado el jueves en la población San Luis, localizado en el sector Pueblo de Indios.

El procedimiento también condujo a nueve sospechosos a una comisaría de Carabineros, de los cuales dos eran chilenos y el resto extranjeros; y resultó en la incautación de armas, dinero, drogas y una red de cámaras de la supuesta banda criminal detrás del caso.

De los sospechosos, cuatro fueron aprehendidos por delitos de homicidio y narcotráfico y su control de detención fue ampliado hasta el próximo martes a las 09:30 horas, a pedido verbal y "urgente" del Ministerio Público a raíz de diligencias pendientes en curso.

No se ha confirmado hallazgo de un tercer cuerpo

Continúan los operativos de Carabineros en búsqueda de más cuerpos ocultos en el sitio del suceso, pero no se ha confirmado aún el descubrimiento de un tercero.

"Son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación, que originó la entrada y registro a otros domicilios ayer (jueves). Entiendo que hay personal de Fiscalía en contacto con la familia (de la víctima mujer)", informó el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, a la prensa.

"Se va a informar respecto de otras acciones que vamos a realizar. Vamos a traer más personal y estamos pidiendo refuerzos porque esto es un sector entre urbano y rural. Tenemos un cerro en las inmediaciones y, por tanto, es bastante amplio y debemos rastrearlo por completo", añadió.

La familia de Catalina, hasta el momento, ha optado por el silencio. No obstante, se estima que se dirija esta jornada a la Fiscalía de San Vicente de Tagua Tagua.