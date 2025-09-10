Segunda acusación contra "Los Piratas": Grupo arriesga casi 400 años de cárcel

Este miércoles, la facción criminal "Los Piratas de Aragua" -perteneciente al Tren de Aragua- sufrió un nuevo golpe en Chile: la Fiscalía pidió 392 años de cárcel para otro grupo de sujetos vinculados a diversos delitos ocurridos en Calama (Región de Antofagasta).

De acuerdo con el ente persecutor, son siete los imputados -seis venezolanos y un colombiano- de cuatro ilícitos de secuestro extorsivo y un homicidio frustrado, además de tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, porte ilegal de municiones y asociación criminal.

El modus operandi de la banda se centraba principalmente en raptar personas extranjeras y trasladarlas a inmuebles -que denominaban "neveras"- ubicados tanto dentro como afuera de Calama. Allí, retenían a las víctimas hasta que familiares pagasen el rescate.

El Ministerio Público afirma que, en al menos uno de estos secuestros extorsivos, los acusados establecieron contacto por videollamada con dos presuntos líderes del Tren de Aragua en Chile, conectados desde el extranjero.

El ente persecutor pidió para el líder de la organización una pena de 66 años de presidio, mientras que para los demás integrantes se piden 54 y 56 años, haciendo un total de 392 años de cárcel para la banda completa.

Esta es la segunda acusación que Fiscalía logra contra "Los Piratas": La primera se hizo el jueves de la semana pasada, donde un grupo de sujetos también vinculados a la facción arriesgan 527 años tras las rejas.

Fiscal Bekios: En corto tiempo, se especializaron y organizaron

El fiscal jefe de Antofagasta, Juan Castro Bekios, detalló que la banda, en un corto período de tiempo, "llegó a especializarse en este tipo de delitos y que, para su comisión, actuaba de manera organizada. Contaba con viviendas en zonas aisladas (para retener a las víctimas)".

El persecutor agregó que, cuando el grupo no estaba conforme con recibir el pago del dinero, presionaba para que las víctimas se integraran a la organización o las obligaba a seguir pagando "vacunas" (mensualidades) por tiempo indefinido a cambio de protección.