Tribunal condenó a hermanos Trangol a 10 años de cárcel por incendio a iglesia evangélica

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 10 años de cárcel efectiva a los hermanos Pablo y Benito Trangol, acusados del delito de incendio a una iglesia evangélica ocurrido en Padre Las Casas en 2016.

En la causa, conocida como "Caso Iglesias", fueron absueltos Alfredo Tralcal y Ariel Trangol. Así también el tribunal desestimó la solicitud de la Fiscalía de aplicar la ley antiterrorista contra todos los imputados.

TOP de Temuco condena a 10 años de presidio efectivo a Pablo y Benito Trangol Galindo, como autores del delito consumado de incendio en iglesia evangélica de Padre Las Casas en 2016.





"Estamos conformes en cuanto al fallo condenatorio, primero, porque el tribunal dio por establecido la existencia del hecho", pero "también estamos conformes porque se valoró positivamente la declaración de las víctimas y testigos presenciales, quienes fueron capaces de declarar y contar su versión, su verdad, la cual formó una convicción para dictar este veredicto condenatorio", valoró el fiscal César Chivar.

El persecutor expresó también su conformidad "porque es una pena alta, estamos hablando de una pena de 10 años de presidio efectivo, sin posibilidad de salida alternativa".

Familiares: "Vemos muchas irregularidades"

Conocida la sentencia, Cristian Tralcal, familiar y quien ha oficiado como uno de los voceros de los comuneros, manifestó que "no nos parece correcto la condena" y aseguró que "los jueces no tomaron en cuenta las supuestas pruebas que ellos tenían, la Fiscalía, no correspondía a este caso, sino que a otras investigaciones, además que los testigos había mucha diferencia entre cada testigo".

"Fueron siete testigos protegidos que estuvieron aquí (en el estrado) y fue como que pasaron siete hechos distintos, no estuvieron en el mismo lugar los siete", argumentó el hijo de Alfredo Trancal, uno de los dos comuneros previamente absueltos.

"Vemos muchas irregularidades, a aparte, las presiones del Gobierno, todo lo que el mismo juez dijo que el control de identidad fue ilegal, que no había indicios para detenerlos y, sin embargo, condenó igual a dos", agregó Trancal.

"Vamos a ver con nuestra defensa cuáles son los pasos a seguir", concluyó, indicando que, "por ahora, necesitamos que nos repongan la camioneta y, como dijo el fiscal, la camioneta estaba en perfecta condiciones y queremos que así sea devuelta".