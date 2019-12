Tribunal extendió para el domingo formalización por presunta red de corrupción en el Minvu

Este domingo continuará en el Séptimo Juzgado de Garantía la formalización de las 21 personas involucradas en una presunta red de corrupción al interior del Ministerio de Vivienda, quienes son acusados por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos.

Entre los imputados se encuentran seis funcionarios del Ministerio ligados al área de informáticam, con injerencia en la adjudicación de licitaciones y otras 15 personas que participaron de parte de empresas fachadas y contratistas.

En total se indagan unos 900 millones de pesos defraudados entre 2014 y 2019, los cuales llegaron a las cuentas bancarias de los dueños de las empresas fachadas y funcionarios del Minvu, los que luego de lavado de activos, pasaron manos de familiares.

La fiscal Ximena Chong explicó parte de los beneficios económicos entre los involucrados.

"La imputada Cecilia Bravo es pareja del imputado Cristián Navarro y conociendo el origen ilícito de los dineros, y con ánimo de lucro, actuó como socia de pantalla de la empresa Megadata, prestando su nombre para desvincular a su marido del origen ilícito de los dineros obtenidos de los delitos de corrupción al interior del Minvu", dijo la persecutora.

En la audiencia, que se extendió por más de 10 horas en el Centro de Justicia, quedó pendiente la situación de ocho de los imputados, respecto de los cuales la Fiscalía solicita prisión preventiva, lo que finalmente se definirá este domingo, al igual que el plazo para desarrollar la investigación.

En tanto, una persona quedó con arresto domiciliario nocturno, mientras que los 12 restantes quedaron con arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse entre ellos, a excepción de quienes son familiares.

El abogado defensor de uno de los ex trabajadores del Minvu involucrados, Jaime Jansana, se refirió a las cautelares determinadas este sábado.

"Me parecen bien las medidas cautelares de baja intensidad, no solo por la naturaleza del ilícito, sino que por la eventualidad de la participación y el Ministerio Público ha sido prudente en esa dimensión, por lo tanto la defensa frente a la prudencia del Ministerio no puedo sino aplaudirla", sostuvo el jurista.