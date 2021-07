Tribunal fijó audiencia y rechazó oficiar al Servel por impedir votación de Ossandón

Este domingo el senador Manuel José Ossandón (RN) acusó que no pudo acudir a votar en las primarias presidenciales debido a que mantiene una causa judicial pendiente, y en la última jornada el Juzgado de Garantía no accedió a informar al Servicio Electoral (Servel) que el parlamentario no enfrenta una acusación de la Fiscalía.

Ossandón actualmente es acusado de tráfico de influencias en beneficio de su hijo, Nicolás Ossandón Lira, debido a un negocio de extracción de áridos en el río Maipo entre octubre de 2017 y agosto de 2018, sin embargo, el abogado del ex alcalde indicó que ningún parlamentario puede ser acusado sin ser previamente desaforado, situación que no es así actualmente y que fue rechazada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Debido a esto, se presentó una solicitud de cautela de garantía y que se oficiara al Servel corregir lo informado y, en la última jornada, el juez de garantía Cristián Villegas no accedió a informar al Servicio Electoral que Ossandón no enfrenta una acusación de la Fiscalía, ya que esta se encuentra registrada en la causa, según consignó El Mercurio.

No obstante, se fijó una audiencia el próximo 26 de julio para tratar el tema planteado por la defensa.

"Ya que consta la acusación presentada por parte del ente persecutor, y considerando la obligación legal al tribunal de informar acusaciones por delitos con penas aflictivas a los órganos pertinentes (...), se rechaza oficiar directamente al Servel en los términos solicitados", señala la resolución.

En tanto, el abogado Samuel Donoso indicó al matutino que "la Constitución Política y el Código Procesal Penal son claros y precisos en establecer que ningún parlamentario puede ser acusado, mientras no sea desaforado (...) y, por cierto, el tribunal no podía informar al senador como acusado mientras no hubiera desafuero".

Agregando que "pero el criterio del tribunal, insólito, es que basta que la fiscalía presente una acusación para que tengan que informar al Servel, eso es de un formalismo extremo que no resiste análisis. Es una interpretación errada que produce un grave darlo al senador".