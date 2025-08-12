Tribunal inhabilitó a juez Urrutia para revisar causas de liceos emblemáticos de Santiago

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este martes inhabilitar al juez Daniel Urrutia para la revisión de causas presentadas por la Municipalidad de Santiago contra delitos ocurridos en liceos emblemáticos.

La resolución se da a raíz de la querella presentada por el alcalde Mario Desbordes (RN) por la quema de un bus RED en las cercanías del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), consignó Emol.

No obstante, Urrutia declaró inadmisible el requerimiento al argumentar que un municipio no puede querellarse por delitos comunes, por lo que Desbordes decidió presentar una recusación ante el tribunal de alzada.

El jefe comunal consideró que el magistrado fue arbitrario, por lo que decidió presentar una solicitud para inhabilitarlo del mencionado caso y también de toda indagatoria en que el municipio sea interviniente. Su argumento fue que, durante la administración de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), sí fueron acogidas querellas similares.

La resolución de la Corte de Apelaciones señala que, tras ser analizados los antecedentes, "se aprecia en ellos que éstos constituyen dicha causal, dado que hay imposibilidad desde el punto de vista de la imparcialidad, para el juez, cuya recusación se pretende, pueda entrar al conocimiento del asunto en las distintas presentaciones que se hacen en la causa ya individualizada; desde que las afirmaciones en las que se sustenta han sido demostradas, de tal forma que corresponde que la inhabilidad deducida, sea acogida".

"Así las cosas y de conformidad a lo prevenido en el artículo 119, inciso 1°, del Código de Procedimiento Civil, la causal de inhabilidad será acogido", complementa el fallo.