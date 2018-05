Arica: Llevan a juicio a pareja que educa a su hija fuera del sistema escolar tradicional

La pareja de psicólogos ariqueños Mauricio Cabezas y Elizabeth Blanche denunciaron a través de redes sociales el drama que viven junto a su hija de ocho años, luego que el método de enseñanza que practican para ella, los hiciera protagonista de un juicio en tribunales.

Los padres tomaron la decisión de no enviar a su hija al sistema escolar tradicional, sino que realizar la enseñanza en casa, a través del sistema conocido como "Homeschool".

Según explicó el padre de la menor, el problema inició luego que Carabineros recibiera una denuncia por presunta vulneración a los derechos del niño por no entregarle educación a la niña.

"Un carabinero se tomó el derecho de interrogar, sin autorización, a nuestra hija de ocho años y sin tener él la preparación debida. Comenzó a emitir juicios y diagnósticos, evaluando a nuestra hija, para luego informar al Tribunal que estaba siendo vulnerada por no ir a la escuela", relató Mauricio.

El lunes 7 de mayo fue realizada la audiencia preparatoria de juicio en el Tribunal de Familia de Arica, oportunidad en la que el juez de turno solicitó la intervención del Sename para conocer en profundidad el método "Homeschool" y si en verdad existe la figura de ausencia de educación.

El juicio para estos padres, comenzará el próximo 16 de mayo.

¿Es válido el sistema Homeschool para el Mineduc?

"Los colegios son verdaderas guarderías de niños, no hay un incentivo del porqué deben estar tantas horas los niños adentro de estos. Esto hace que nosotros queramos darle una mejor educación a nuestra hija, más personalizada, segura y entretenida, con personas más significativas. Si yo le pregunto a la gente con quién aprendió a leer, no se acuerdan de los nombres del profesor", expresó el padre de la niña.

Según el Ministerio de Educación, los menores pueden acceder a realizar exámenes libres si tienen 18 años y no realizaron estudios regulares o los interrumpieron, han realizado estudios en establecimientos no reconocidos por el Estado, participan en proyectos de reinserción escolar, pertenecen al Sename y no están matriculados, son extranjeros residentes en Chile o chilenos que regresan del extranjero, cuyos países no tienen convenio para convalidar estudios.