Otto Dörr, Premio Nacional de Medicina: "Mi relación con Colonia Dignidad es anecdótica"

El siquiatra Otto Dörr se defendió en Cooperativa tras las críticas por su relación con Paul Schäfer y Colonia Dignidad, asegurando que nunca apoyó al jerarca y que nunca visitó la zona hasta después del regreso de la democracia.

En conversación con La Historia es Nuestra, el Premio Nacional de Medicina aseveró que "mi relación es anecdótica, todo lo que se ha dicho es falso. No soy amigo de Schäfer ni lo he defendido ni he participado con Hopp en los tratamientos siquiátricos a la población".

"Lo único verdadero es que yo, por curiosidad, visité Villa Baviera el año '94, ya en plena democracia, había terminado el gobierno militar hace cinco años. No podían estar ocurriendo crímenes en ese momento, suponemos, porque ya no existía la DINA ni la CNI", relató.

Dörr indicó que "en ese momento no había tampoco ninguna certeza, eran sospechas e incluso en el Informe Rettig aparece como que hay sospechas pero no había ningún caso concreto que se pudiera imputar en cuanto a desapariciones o torturas, como después sí se comprobó, pero 10 años más tarde".

"Yo visito este lugar y me encuentro con un mundo casi idílico, un paisaje maravilloso, 300 personas vivían ahí trabajando la tierra, creando industrias de todo tipo. Era un pequeño mundo, una pequeña república, todo esto a la usanza antigua", sostuvo.

"Yo les pregunté (...) lo negaron completamente. A raíz de eso, la estupidez que yo cometí y le echo la culpa a Capricornio, es que dije 'a esta gente hay defenderla' y envié dos cartas a El Mercurio, ese es todo mi pecado", recordó el profesional.