Vocera de la Corte Suprema: "No nos podemos transformar en un Estado policiaco"

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reafirmó este lunes en El Diario de Cooperativa que la criminalidad en Chile es una "urgencia", pero advirtió que "no nos podemos transformar en un Estado policiaco".

En medio de la tramitación "fast track" de proyectos de seguridad ciudadana en el Congreso, la portavoz del Poder Judicial pidió tener "una mirada pacífica".

"Cuando se trata de soluciones país, obviamente que lo que llama el Presidente de la República a que haya tranquilidad y no conmoción excesiva es un llamado adecuado, porque no podemos legislar ni establecer soluciones en un estado de desesperación, sino que también reflexionando", dijo la magistrada.

"La urgencia es una realidad, pero, por otro lado, también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas, porque cada inserción que uno hace del sistema legislativo tiene efectos en otras materias. No son islas y, en consecuencia, si uno aprieta por un lado, tiene que fijarse qué es lo que pasa hacia el otro", agregó.

En tal sentido, Vivanco subrayó que "hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad, pero no nos podemos transformar en un Estado policiaco".

"Tenemos que ser un Estado donde haya seguridad, donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no que los ciudadanos no tengan libertades.... Esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas, pero es muy importante tenerlas a la vista", comentó.

"CHILE NO ES UN ESTADO FALLIDO"

"Siempre hemos pensado que Chile, afortunadamente, es y sigue siendo un país en el que rige el Estado de Derecho y donde las autoridades, los órganos de distintas naturaleza, están preocupados de la situación de delincuencia, de eventuales hechos de corrupción, de narcotráfico, del aumento de los homicidios, etcétera", indicó la vocera de la Suprema en Cooperativa.

"(Chile) no es un Estado fallido y, desde ese punto de vista, todos los órganos, todas las personas, todas las autoridades tienen que coordinarse y agregar esfuerzos justamente para hacer frente a la delincuencia, pero no es que estemos en un sistema donde la delincuencia ya no tenga control ni tenga contrapeso; se están haciendo los esfuerzos necesarios y eso significa que el Estado de Derecho opera", sostuvo Vivanco.

Añadió que "en la época contemporánea los Estados de Derechos siempre están desafiados, puestos en jaque por diversas circunstancias, no solamente por la delincuencia, (sino también) por la pobreza, por la situación de los niños que a veces no tienen un buen destino, por situaciones pandémicas, etcétera, pero, a nuestro juicio, esta capacidad existe y se está desarrollando".

"No es fácil y tiene una serie de complicaciones, pero para eso estamos los órganos públicos: para hacer frente a esas complicaciones", aseveró.

"CRITERIO VALENCIA"

Sobre los dispares resultados que han tenido las peticiones de prisión preventiva hechas por los persecutores para extranjeros detenidos sin documentos de identificación, Vivanco reiteró que, al no ser el "Criterio Valencia" una norma legal, su aplicación es caso a caso.

"Es un instructivo que está dirigido solamente a los fiscales. Estamos hablando de un Ministerio Público que es un órgano autónomo, distinto de los tribunales y, en consecuencia, para nosotros (los jueces) no era mandatorio este instructivo, sino solamente para ellos", dijo la magistrada.

Vivanco puntualizó que, según lo establecido por el fiscal nacional, Ángel Valencia, "lo que tenían que hacer los fiscales era hacer las solicitudes asociadas con este instructivo, pero el juez de la causa iba a determinar si concebía o no la prisión preventiva en la medida que hubiera mérito legal para hacerlo".

Así, la vocera del máximo tribunal recalcó que el "Criterio Valencia" tendría que ser una ley para que fuera obligatorio para los tribunales: "Los jueces, del punto de vista del procedimiento, están estrictamente sometidos a la ley y, en consecuencia, el juez no puede crear causales o situaciones de excepción respecto a las reglas que la ley le da. Sí puede ponderar la situación y por eso en algunos casos puede ser que esta solicitud se concediera y en otros no, pero no puede un órgano establecer ningún instructivo para los jueces, sino solamente la ley o cuando se trata de situaciones que hay que regular del punto de vista de procedimientos que faltan o situaciones que lo requieren mediante autos acordados de la Corte, pero nunca por un instructivo de otro órgano".

"Tampoco, por supuesto, fue esa la pretensión del Ministerio Público, pero era bueno así aclararlo", aseguró Vivanco, destacando que "jamás el fiscal (nacional) nos ha manifestado ninguna pretensión sobre que este instructivo los jueces lo tuvieran que cumplir".

"(Valencia) es un hombre que tiene la prudencia que indica su cargo, en el sentido de distinguir una función con otra, misma cosa que hace el Poder Judicial. Jamás se trata de entrometer en las funciones de otros órganos", garantizó.