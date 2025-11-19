Corte Suprema dio cinco días a empresas de internet para bloquear sitios de apuestas online

Las principales empresas de internet que operan en Chile fueron notificadas este miércoles de la sentencia de la Corte Suprema que les ordena bloquear los accesos a todos los sitios de casas de apuestas online que operan de manera ilegal en el país. El máximo tribunal dictó el "cúmplase" de la medida, otorgando un plazo de cinco días para su implementación.

La orden, dirigida a las compañías Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR, hace efectivo un fallo emitido el pasado 29 de septiembre. En esa resolución, la Corte Suprema estableció que solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak cuentan con autorización legal para desarrollar juegos de azar en línea, por lo que el resto de las plataformas son consideradas ilegales.

Las empresas no solo deberán implementar los bloqueos, sino también reportar al máximo tribunal los métodos utilizados y someterse a fiscalización judicial. Desde Polla Chilena de Beneficencia valoraron la medida, señalando que desde 2021 han comunicado a la sociedad "el incumplimiento de la ley vigente y el daño que ha provocado en nuestro país".

La institución denunció que este "circuito opaco mueve cientos de millones de dólares sin control efectivo" y ha causado efectos como "el aumento descontrolado del juego problemático, un tremendo caudal de transferencias bancarias ilícitas" y "la inquietante permeación" en actividades como el deporte profesional chileno, exponiendo a la ciudadanía a riesgos como estafas y adicciones.