Borraron imágenes en que aparece supuesto ganador del Kino comprando el boleto

El presunto ganador de los 2.400 millones de pesos del Kino en Los Ángeles sólo suma traspiés. Ahora, el local donde compró el supuesto billete ganador le confirmó que las imágenes de seguridad del recinto fueron borradas ya que el sistema y su memoria no permiten almacenar más allá de cuatro días las grabaciones.

Javier Zapata, el supuesto ganador, lamentó este hecho y afirmó que "me siento mal, porque me han denegado todas las pruebas que mejor tenía que es cuando yo compré el boleto ahí en la agencia, dijo que se le borran los videos, que aguantan tres a cuatro días. Tengo desesperación y me siento impotente por todo esto".

El abogado de Zapata, Carlos Cea, aseguró que "hablamos con el dueño, pero lamentablemente nos dijo que las grabaciones de seguridad de los días 1 y 2 de marzo, que fue cuando Javier compró el boleto, él las borró. Eso está irrecuperable según sus palabras".

El profesional añadió que "con eso se habría podido hacer una toma de acercamiento con el boleto y los números ganadores en la mano. Para nosotros es una pequeña derrota".

En cuanto al peritaje del cartón solicitado por la Lotería, aún no son contactados ni informados sobre quién, cuándo y dónde se efectuará la importante diligencia para cobrar el premio.