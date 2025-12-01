Polla Chilena anuncia que "La Suerte en Chile" no se llevará a cabo este 2025

Polla Chilena informó que este año no se realizará el sorteo "La Suerte en Chile", una noticia que marca un quiebre para quienes cada fin de año esperaban la oportunidad de obtener premios solo con contar con un RUT válido.

El sorteo consideraba automáticamente a todas las personas con un RUT nacional vigente, lo que permitía conformar una nómina desde la cual se escogían los nombres de manera aleatoria sin exigir inscripción ni compra de un número. Los premios correspondían a montos millonarios que variaban según la edición y, en algunos años, se incorporaban categorías especiales que ampliaban el alcance de las asignaciones.

En 2024, el sorteo tomó especial relevancia debido al aniversario número 90 de Polla Chilena, ocasión en la que se definió una entrega total de 90 millones de pesos, distribuidos en treinta premios de tres millones cada uno.

Aquella edición incorporó además asignaciones destinadas a personas de 90 años y fue presentada como una versión excepcional dentro de la trayectoria del concurso, debido a su carácter conmemorativo y a la ampliación de los montos repartidos.

Sin embargo, para este 2025 la organización definió que no habrá una nueva edición de "La Suerte en Chile" y explicó que los esfuerzos de fin de año se orientarán hacia otras campañas, con especial atención en el Loto, según informó T13.

Con esto, las personas deberán esperar hasta 2026 para saber si el sorteo retomará su calendario habitual.