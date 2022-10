Justicia permitió embargo de bienes de La Polar, pero cuentas bancarias sólo tenían 300 mil pesos

El 13° Juzgado Civil de Santiago aprobó el embargo de "bienes suficientes para dar cumplimiento al pago de la deuda" que actualmente tiene la multitienda La Polar con la AFP Capital, sin embargo, al intentar realizar esta acción en las cuentas bancarias de la empresa, sólo se encontraron cerca de 300 mil pesos.

La semana pasada la Justicia dictaminó la liquidación del crédito y determinó un perjuicio patrimonial por más de 22 mil millones de pesos, en favor de los fondos de pensiones de AFP Capital. Esto en el marco de la demanda indemnizatoria por el perjuicio que estos sufrieron tras la repactaciones unilaterales de 2011, según consignó El Mercurio.

La AFP solicitó el embargo en agosto pasado y detalló un listado de 103 inmuebles, compuesto por oficinas, bodegas y estacionamientos, así como bienes muebles. Además, se individualizaron cuentas corrientes en dos instituciones bancarias y 402 marcas registradas.

Esta petición no fue acogida por el tribunal y lo dejó en espera hasta que estuviera la liquidación, lo que ocurrió este martes, cuando el juzgado señaló que "proveyendo derechamente lo pendiente del escrito del 25 de agosto de AFP Capital (...) embárguese bienes suficientes para dar cumplimiento al pago de la deuda, intereses y costas".

Sin embargo, al realizar esta acción en las cuentas bancarias se percataron que en una no había fondos, mientras que en la segunda sólo había 300 mil pesos, por lo que se está estudiando la ampliación del embargo a otros bienes, afirmó la defensa.

EXPLICACIÓN DE LA POLAR

El abogado de La Polar, Davor Harasic, ingresó al juzgado objeciones a aquella liquidación, lo que, a su juicio, "sí debieran haber frenado el embargo", ya que "no se puede embargar algo mientras no haya una liquidación a firme. Y no la hay porque está objetada".

"Acá hay dos situaciones absolutamente irregulares -continuó-: la liquidación está objetada y el embargo ordenado también. Por lo tanto, los receptores no debían haber retirado el expediente por ningún motivo".

Además, el jurista reclamó que ellos hablan de 22 mil millones la liquidación, mientras que estudios realizados por la empresa apuntan a sólo 4 mil millones de pesos: "La diferencia es absolutamente sustancial", comentó Harasic.

Desde AFP, en tanto, señalaron que esta impugnación de la multitienda forma parte de una "estrategia destinada a continuar dilatando el pago".