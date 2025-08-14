La Florida regalará más de 5 mil collares con geolocalización para mascotas

La Municipalidad de La Florida anunció que regalará cinco mil collares con geolocalización para mascotas, como parte del lanzamiento del proyecto CO.RA.GE.

El dispositivo permite la identificación y el retorno de perros y gatos extraviados mediante un escaneo rápido con código QR o tecnología NFC, sin necesidad de instalar ninguna aplicación.

"Al escanear el código QR, el sistema envía un mensaje vía WhatsApp al dueño, entregando información sobre la ubicación de la mascota y su ficha de identificación. Esto permite coordinar el retorno de forma rápida en caso de extravío", explicó el director de la Corporación de Fomento de la Municipalidad de La Florida, Daniel Medina.

La tarjeta contiene el nombre del animal, datos médicos importantes como vacunas o alergias, y el contacto del propietario, facilitando así la recuperación inmediata de la mascota.

Desde el municipio aseguraron que los cinco mil collares se distribuirán por orden de llegada en la Expopatitas, que se desarrollará el 30 y 31 de agosto en Casa Emprender.