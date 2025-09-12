11 de septiembre: Gobierno calificó incidentes como "muy acotados y menores"

El delegado presidencial para la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, entregó este viernes un balance de los incidentes ocurridos durante la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado, calificando los hechos como "muy acotados" y "muy menores" en comparación con años anteriores.

En una rueda de prensa, la autoridad de Gobierno detalló que se identificaron 13 puntos "críticos", de los cuales en seis "hubo incidentes muy menores, algunas fogatas", y en siete hubo "incidentes de mayor envergadura".

Según Durán, estos últimos fueron disturbios "muy acotados, en el sentido de que son grupos minoritarios, son personas vinculadas al lumpen, delincuentes. No tiene que ver con la conmemoración del 11".

"Hubo un saqueo, hubo en un caso un par de carabineros heridos, pero, en un contexto global, incluso si uno lo compara con el año pasado o con los años anteriores, la verdad es que tuvimos hechos muy muy acotados y específicos", subrayó el delegado.

Los incidentes dejaron un saldo de dos carabineros heridos en Lo Hermida, en Peñalolén, uno con una mordedura de perro y otro con lesiones en su rostro por el impacto de objetos contundentes. Ambos fueron trasladados al hospital institucional.

Los focos de violencia se concentraron en las comunas de Quilicura, donde un bus fue quemado; Recoleta, donde un vehículo fue incendiado y una persona en situación de calle resultó herida a bala; Cerro Navia y San Bernardo, donde hubo disparos contra carabineros; y La Victoria y La Legua, que también registraron enfrentamientos.

En paralelo a los incidentes, en Renca, una turba saqueó un mall chino en Condell con José Miguel Infante, aprovechándose de que la policía estaba desplegada en otros puntos.