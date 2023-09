Boric se declaró "indiscutiblemente del lado de quienes sufrieron el horror"

En su discurso central en la ceremonia de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Presidente Gabriel Boric defendió su convicción de haber participado en la víspera de la romería en memoria de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos por la dictadura de Augusto Pinochet, y se declaró "indiscutiblemente del lado de quienes sufrieron" la sistemáticas violaciones a los derechos humanos de aquel período.

En la Plaza de la Constitución se desarrolló este lunes el acto oficial del Gobierno, con la asistencia de representantes de las agrupaciones de víctimas del cruento régimen cívico militar y de una treintena de dignatarios y autoridades latinoamericanos y europeos.

La oposición de derecha, que ya lo había anticipado, se ausentó, como también se restó del "Compromiso de Santiago" por la democracia al que convocó Boric, al tiempo que hace unos días Chile Vamos firmó una declaración propia, en la que no habla estrictamente de "golpe"; además, desde RN enfocaron en el Gobierno de Salvador Allende la presunta responsabilidad del "quiebre institucional" y su derrocamiento, y en la UDI optaron por reivindicar el hito como "algo inevitable" e incluso manifestaron su "gratitud".

"En medio del terror, se levantaron organizaciones, a las que hoy rendimos homenaje (...) merecen nuestro reconocimiento por hacer valer en esos momentos duros la dignidad y la solidaridad", dijo Boric.

En ese sentido, sostuvo: "Hay quienes hoy nos critican por estar junto a ellas, por marchar junto a ellas, por declararnos sus deudores, pero a la vez sus cómplices, y yo les digo, con mucha convicción y tranquilidad, que no me arrepiento un segundo de estar junto con mi Gobierno del lado de quienes sufrieron. La unidad y la reconciliación no se consigue con neutralidad ni distancia, sino que poniéndose indiscutiblemente del lado de quienes fueron víctimas del horror".

"La reconciliación", complementó el Mandatario, "no pasa por pretender empatar las responsabilidades entre víctimas y victimarios, sino haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por encontrar la verdad, la justicia y comprometernos como cantaron con fuerza las mujeres ayer afuera de La Moneda, 'nunca más' ".

En ese marco, valoró los esfuerzos que hicieron sus antecesores desde el retorno a la democracia, partiendo con Patricio Aylwin "pidiendo perdón en la lectura del Informe Rettig"; pasando por Eduardo Frei Montalva, quien "intentó avanzar generando instancias en encuentro entre familiares de víctimas y las Fuerzas Armadas"; Ricardo Lagos, quien creó la Comisión Valech; hasta Michelle Bachelet, quien "abrió nuevas puertas que antes estaban cerradas", y Sebastián Piñera, de derecha, que en su primer mandato habló de los "cómplices pasivos".

"Vale la pena que en nuestras diferencias seamos capaces de reconocer a quienes pensando distintos han hecho también una contribución", destacó Boric.

Por ello, su Gobierno quiso instalar como "hito institucional" el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, sobre detenidos desaparecidos, presentado hace dos semanas: "El Estado los hizo desaparecer y el Estado debe hacerse cargo de saber dónde están".

"NO SE PUEDE SEPARAR EL GOLPE DE LAS VIOLACIONES DE DDHH"

El Mandatario reflexionó que hoy "conmemoramos una fecha que es dolorosa y un punto de inflexión en nuestra historia, que es compartida, que trajo muerte, sufrimiento, persecución y pobreza a nuestra patria (...) recordamos a quienes defendieron la Constitución y las leyes cuando hace 50 años el Estado de derecho caía avasallado por la fuerza de aviones, tanques y armas, y la insolencia de la traición y la sedición".

"También llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron persegudiois por sus ideas, murieron, o fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio", continuó, en base a lo cual -afirmó- "es muy importante afirmar con claridad que no es separable el golpe de Estado de lo que vino después: desde ese mismo momento se violaron los derechos humanos de los chilenos y las chilenas".

Transcurrido medio siglo del derrocamiento de Allende, que dio inicio a la cruenta dictadura de Pinochet, que se extendió por 17 años, Boric enfatizó: "Podemos ser una mejor sociedad si allí donde hubo silencio y ocultamiento, hay verdad; si donde hubo crimen y tormento, existe justicia; si donde hubo crueldad, hay ahora compasión, afecto justicia y reparación; si donde ayer hubo negación, hoy hay reconocimiento de los crímenes que se cometieron en el pasado".

Prometió que "vamos a seguir insistiendo de manera incansable que los problemas de la democracia siempre pueden resolverse con más democracia, y que nunca es justificable un golpe de Estado ni vulnerar los derechos humanos de quienes piensen distintos".

"Por eso nos rebelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa; por supuesto que había. Y el día de mañana, cuando vivamos otra crisis, siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia y no menos", remarcó.

"Con los sueños de ayer vigentes, con la energía de hoy caliente, con la certeza de un mañana pujante, digamos una vez más, con amor por los que aquí no están, con aprecio por los que nos acompañan y con dulzura por quienes nos sucederán: democracia, hoy y siempre", sentenció.

Los 17 años de la dictadura de Pinochet dejaron cerca de 40.000 víctimas, entre torturados y presos, y más de 3.200 opositores ejecutados, de los cuales un tercio permanece aún desaparecido, según datos oficiales.

Las víctimas de desaparición forzada llegan a 1.469 personas. Hasta la fecha, según las autoridades, solo 307 cuerpos han sido hallados.