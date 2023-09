Macaya y 50 años: Boric debe recoger su propio llamado a cerrar el capítulo

A tres días del aniversario 50° del golpe de Estado, el senador y timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, respondió al Presidente Gabriel Boric por su emplazamiento a los miembros de la coalición opositora, Chile Vamos, que defienden a la dictadura y que sostienen que "sin (Salvador) Allende no hubiese habido (Augusto) Pinochet".

Ayer, el Jefe de Estado aseguró a la prensa en La Moneda que la derecha tradicional se negó a participar de un acto privado de la conmemoración y señaló: "Hay muchos personeros de Chile Vamos que han dicho persistentemente que sin Allende no hubiese habido Pinochet. Yo pregunto honestamente qué es lo que significa eso: que si hoy tuviéramos un gobierno constitucional que no les gusta, ¿podría haber otro Pinochet? Yo espero que no y en eso creo que todos debiéramos ser claros".

"Nosotros tenemos toda la voluntad y la intención de que esta sea una fecha que deje de dividir, que deje de estar marcada en el calendario como un hito de polarización, y cuando el Presidente sale de La Moneda nuevamente marca una diferencia con una frase que para mucha gente es legítima: sin Allende no hubiese existido Pinochet", criticó Macaya.

A juicio del líder UDI, la interpelación de Boric "entrega ahí mismo las justificaciones por las cuales nosotros creemos que se ha pretendido instalar una sola verdad de la historia".

"Con el respeto que me merece la figura del Presidente, creo que es importante superar esto y recoger su propio llamado a cerrar este capítulo", sentenció el dirigente.