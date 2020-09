#Providencia : Personal de la Prefectura Control de Orden Público procede en Plaza Baquedano con el fin de dispersar a violentistas que pese al perifoneo previo no deponen su actitud y persisten en interrumpir el tránsito vehicular y lanzar objetos contundentes contra el personal. pic.twitter.com/mSzgGIF2an

18:24 - | Carabineros dispersa a manifestantes en Plaza Baquedano: "Pese al perifoneo previo no deponen su actitud y persisten en interrumpir el tránsito vehicular y lanzar objetos contundentes contra el personal", afirma la policía #CooperativaEnCasa

14:15 - | Desde La Moneda, el Mandatario realzó que "tres de cada cuatro chilenos de hoy no habían nacido el 11 de septiembre de 1973".

Viernes%uD83D%uDD35 Las Condes. 11:47 a.m. Con banderas chilenas y entonando "Libre", distintas "organizaciones y movimientos adherentes al régimen militar" realizan conmemoración por el 11 de septiembre en el frontis de la Escuela Militar // @Cooperativa pic.twitter.com/h7OI0tTf4q

09:13 - | [El Primer Café] Nicolás Eyzaguirre: Un obvio elemento que debiera motivarnos a la reflexión es qué pasaba en Chile que un proyecto de transformaciones radicales no tenía mayoría

09:11 - | [El Primer Café] Sebastián Depolo (RD) a 47 años del golpe: La herida todavía no se ha cerrado porque no ha habido justicia. Mientras siga faltando verdad y familiares mueran sin saber qué pasó con sus seres queridos este país no va a sanar