Óscar Guillermo Garretón: Fuimos víctimas, pero eso no significa que no tuvimos alguna responsabilidad

"El hecho de ser víctimas no significa que no tuvimos alguna responsabilidad" en el quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973, afirmó este lunes Óscar Guillermo Garretón, exsubsecretario de Economía del presidente Salvador Allende (1970-1973) y fundador del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

En conversación con El Diario de Cooperativa, el empresario, exmilitante del Partido Socialista y hoy miembro de Amarillos por Chile, hizo una reflexión autocrítica de la experiencia del Gobierno de la Unidad Popular (UP), de cara a los 50 años del golpe de Estado que derrocó al primer mandatario socialista electo en las urnas en el mundo y dio inicio a la cruenta dictadura de 17 años encabezada por el general Augusto Pinochet (1973-1990).

"Yo fui parte y los de la Unidad Popular somos parte de las que fuimos víctimas de ese tiempo, pero el hecho de ser víctimas no significa que no tuvimos alguna responsabilidad. Siempre se ha discutido de que hubo más duros o menos duros. Efectivamente, es cierto que así ocurrió, pero yo diría hay una dureza básica, conjunta, que se expresó, por ejemplo, en el programa de la Unidad Popular", planteó Garretón.

El economista recordó que "la Unidad Popular llegó al Gobierno con un 36% de los votos más el acuerdo del Congreso posterior. El programa de la Unidad Popular hablaba de la nacionalización de todo el cobre, el hierro, el salitre, el yodo y el carbón; todos los grandes monopolios industriales y comerciales; la estatización de toda la banca y una reforma agraria masiva que en los tres años significó más de seis millones de hectáreas expropiadas. Pensar que ese era un programa moderado la verdad es que es, por lo menos, bastante discutible".

Reflexionó, en tal sentido, que "hay cosas que nosotros hicimos en las cuales, de alguna manera, no es que fuimos partidarios del golpe, pero con lo que hicimos ayudamos a que esa tentativa de algunos terminara teniendo éxito y eso es un sentido de responsabilidad. No son iguales (las responsabilidades). Yo no he sido victimario de nadie; he sido víctima, preso, exiliado, buscado, pero creo que, si queremos construir un país que no sea como el de entonces, tenemos que reconocer todas las equivocaciones que hubo allí, todas las cosas que no se pueden hacer, como debilitar la democracia en función de algunos y otros, equivocarnos y ayudar a que ese proceso se mantuviera".

APRENDIZAJES

Consultado por los errores de la UP, Garretón aseveró que, "siendo yo parte de la dirigencia de la Unidad Popular, asumo el conjunto de ellos". En esa línea, enumeró "las cosas en que creo que nos equivocamos", partiendo con que "todos los partidos principales de la Unidad Popular nos proclamamos marxistas-leninistas y tuvimos una visión muy poco realista de las posibilidades del proceso revolucionario".

En segundo lugar, el exlíder del MAPU reconoció que "tuvimos que perder la democracia para valorar todo lo que ella significaba y dejar de ponerle apellidos de 'democracia burguesa' o hasta de 'democracia de mierda' algunos y entender que había que defenderla contra viento y marea, y que eso era parte de un pensamiento de izquierda y no de un pensamiento burgués".

Y, como tercera conclusión, enfatizó que "para hacer cambios profundos no basta con los revolucionarios, sino que se requiere tener mayoría".

"ME HABRÍA GUSTADO MÁS UNOS 50 AÑOS DE DEBATE Y ENCUENTROS"

Finalmente, Garretón expresó que habría esperado una conmemoración de los 50 años del golpe de Estado diferente.

"El rechazo categórico a la violaciones de los derechos humanos debería ser un consenso de país y, si no lo es, hay que reclamarlo. Quizás es otra la diferencia: yo soñaría -y fue el sentido de mi libro- de que buscáramos los 50 años para ayudar a construir un país distinto a aquel que dejamos atrás hace 50 años", planteó.

"Yo no quisiera volver al Chile de hace 50 años y para eso todos tenemos que cambiar en algunas cosas que entonces hicimos: por supuesto, el mundo de derecha que propició el golpe, pero también nosotros, en los errores que he dicho. Lo que me habría gustado más es haber tenido unos 50 años de debate y encuentros sobre estas materias, más que volver a enrostrarnos unos con otros; por supuesto, sin ocultar ninguna de las cosas que ocurrieron, me parece muy bien que se dén, que con un énfasis que no es fijarnos, como congelar el tiempo, hace 50 años, sino que mirar hacia adelante", subrayó.