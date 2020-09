09:13 - | [El Primer Café] Nicolás Eyzaguirre: Un obvio elemento que debiera motivarnos a la reflexión es qué pasaba en Chile que un proyecto de transformaciones radicales no tenía mayoría

09:11 - | [El Primer Café] Sebastián Depolo (RD) a 47 años del golpe: La herida todavía no se ha cerrado porque no ha habido justicia. Mientras siga faltando verdad y familiares mueran sin saber qué pasó con sus seres queridos este país no va a sanar