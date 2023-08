Abren sumario contra funcionario de La Pintana que participó en manifestación donde intervino Boric

La Municipalidad de La Pintana informó que abrió un sumario contra José Hidalgo Zamora, funcionario municipal que participó de una manifestación por soluciones habitacionales que se registró el jueves pasado en la Plaza de la Ciudadanía, frente a La Moneda, en la que intervino el Presidente Gabriel Boric.

De acuerdo a un comunicado que publicó el municipio en redes sociales, José Hidalgo "es funcionario profesional de planta, grado 6 directivo, desde el 23 de abril de 1996".

"El día jueves 10 de agosto, en horario laboral, el funcionario se habría ausentado de su lugar de trabajo para participar en un acto en las cercanías del Palacio de La Moneda, el cual no se enmarca dentro de una actividad municipal", sostiene el escrito.

La situación será investigada, pues "podría constituir una infracción al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales".

La declaración sostiene que, por lo anterior, "la administración del municipio ha dispuesto instruir el procedimiento sumarial respectivo, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas".

Declaración pública de la Municipalidad de La Pintana en relación a funcionario municipal que participó en manifestación frente al Palacio de la Moneda pic.twitter.com/FObGtYc3dc — Municipalidad de La Pintana (@MuniLaPintana) August 11, 2023

En los registros que se obtuvieron de la intervención del Mandatario, se puede ver cómo Hidalgo sostiene el megáfono que utilizó Boric para dirigirse a los manifestantes.

¿QUIÉN ES JOSÉ HIDALGO ZAMORA?

Según sostiene La Tercera, José Hidalgo Zamora, de 66 años de edad, fue uno de los organizadores de la manifestación que se registró frente a Palacio. Actualmente se desempeña como parte del Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional, que está integrado por diversos actores.

Además de aquello, está su trabajo en La Pintana, donde el último mes recibió 5.792.329 millones de pesos brutos como renta, cifra que incluye una asignación por antigüedad y otra por mejoramiento de gestión municipal, recogió a través de Transparencia el medio citado.

El rotativo señala que en agosto de 2019, la alcaldesa Claudia Pizarro (DC) denunció en sus redes sociales que un dirigente de allegados "funó inauguración de multicanchas en La Pintana, en protesta por política habitacional del Serviu RM", afirmando que "a partir de hoy, ya notificamos a la alcaldesa: no la vamos a dejar salir a la calle ni dormir".

"Se trata de José Hidalgo, quien no es allegado y es funcionario de planta de la Municipalidad de La Pintana desde 1996. Ha sido candidato a alcalde y a diputado, siempre al alero de los allegados", dijo la autoridad comunal.

Al mismo tiempo, aseguró que durante "un largo tiempo, José Hidalgo ha movilizado a allegados de toda la Región Metropolitana, con la promesa de viviendas sociales en el corto plazo, en el predio de La Platina", pese a su conocimiento de que el Ministerio de Vivienda proyectaba otro trabajo en ese sector.

"La presión que ejercieron Hidalgo y sus allegados provocó la suspensión de la actividad de inauguración. Mi integridad física estuvo en riesgo severo y debí refugiarme en casa de vecinos, que entraron en pánico, hasta la llegada de Carabineros", prosiguió la alcaldesa.

Además de ser candidato a diputado, concejal y alcalde, Hidalgo se candidateó para el primer proceso constituyente que se desarrolló hasta septiembre del 2022.

LA COMPLICADA RELACIÓN CON LA ALCALDESA

Contactado por el diario mencionado, el aludido aseguró tener "alrededor de 12 sumarios que me ha fabricado la actual alcaldesa. Efectivamente soy funcionario municipal y ella desde que llegó a su cargo no ha respetado mi calidad de funcionario y no me ha entregado labores, hace seis años me está pagando un sueldo sin pedirme nada que hacer o que yo pueda desarrollar en mi calidad de jefe de Desarrollo Comunitario".

Dicho sueldo "no me lo paga ella ni el municipio, me lo pagan los contribuyentes, por lo tanto, he diseñado un plan de trabajo con la comunidad y el comité de allegados y, en ese trabajo, hasta el momento hemos contribuido a la comuna".

Respecto a la organización de la manifestación, afirmó que efectivamente "estuve en horario laboral cumpliendo con mi compromiso cívico, pero también lo entiendo como una retribución a los pobladores por el sueldo que gano y que no hago nada, en una oficina sin ninguna condiciones: El maltrato por parte de la alcaldesa ha sido largo, me ha tratado de desvincular y no puede, porque no tiene argumentos", indicando que en el pasado mes de enero la demandó, teniendo que "echar pie atrás".

"Este sumario lo voy a enfrentar como corresponde, porque ella persigue a los dirigentes, en la comuna hay un clima de terror".

Asimismo, sostuvo que "uno de los jefes de gabinete me comunicó que el Presidente venía bajando y me consultó si era viable hablar con la gente. Hoy sólo agradecemos el gesto con los pobladores. Cuando el ministro Montes nos invitó como dirigentes al consejo le dijimos claro que no tenemos compromisos con este ni ningún otro gobierno, que estaremos siempre movilizándonos. Y el ministro ha respetado eso, incluso el Presidente lo mencionó cuando dijo que la lucha y la marcha son cosas que el pueblo tiene derecho a hacer".